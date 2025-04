'Hollywoodclub' Wrexham schrijft voetbalsprookje: één stap verwijderd van ultieme droom

Het sprookje van Wrexham lijkt maar geen einde te kennen. De club uit Wales, in handen van Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney, promoveerde zaterdag naar de Championship dankzij een overtuigende 3-0-zege op Charlton Athletic. Wrexham is daarmee nog maar één stap verwijderd van de ultieme droom: de Premier League.

Toen Reynolds eind 2020 instapte als mede-eigenaar van Wrexham, speelde de club nog op het hoogste amateurniveau van Engeland. Bijna vier jaar later schrijven The Red Dragons geschiedenis met hun derde promotie op rij, een prestatie die geen enkele andere club eerder heeft neergezet. Met 89 punten uit 45 wedstrijden eindigt Wrexham als tweede in League One, achter kampioen Birmingham City.

'Vier jaar geleden lachte iedereen'

De overname door Reynolds en McElhenney bracht niet alleen investeringen, maar ook wereldwijde aandacht. Dankzij de populaire docuserie Welcome to Wrexham steeg de populariteit van de club explosief, zowel in het stadion als ver daarbuiten.

Op sportief vlak ging het al even hard: drie promoties later is de Championship nu werkelijkheid en de Premier League ineens geen onbereikbare droom meer. "Vier jaar geleden lachte iedereen toen we zeiden dat we ooit in de Premier League wilden spelen", zei Reynolds na de promotie. "Nu voelt het alsof het écht kan gebeuren."

Bijzonder derby in aantocht

Volgend seizoen krijgt Wrexham er in de Championship een bijzondere ontmoeting bij: de derby tegen Swansea City. Cardiff City zal ontbreken; zij degradeerden zaterdag naar League One. Wrexham kan het seizoen nog extra glans geven: bij winst op Lincoln City op 3 mei passeert de ploeg zelfs de grens van 90 punten.

New York voelt mee met promotiefeest in Wales

De spanning rondom de promotie was zelfs in New York voelbaar. Blake Lively, de vrouw van Reynolds, grapte dat de zenuwen 'aanvoelden als een gigantische knoop in haar maag'. Maar toen de promotie eenmaal binnen was vlogen Reynolds en McElhenney juichend hun spelers om de nek. Voor een club die ooit op instorten stond, is dit sprookje meer dan alleen een Hollywoodverhaal: het is keiharde realiteit.