Eden Hazard beklimt iconische Mont Ventoux en beloont zichzelf met Belgisch biertje op de top

Eden Hazard besloot in oktober 2023 te kappen met profvoetbal. Dat geeft de voormalig speler van onder meer Real Madrid en België de vrije tijd om wensen uit te voeren die hij al een tijdje koesterde.

Een van de items op zijn lijstje was om een keer per fiets de Mont Ventoux te bestijgen. De Reus van de Provence is een top in het Massif des Cèdres, die regelmatig op het menu staat in de Tour de France. De top ligt op bijna twee kilometer hoogte.

Gekleed in een wielertenue van de ploeg Intermarché-Wanty beklom hij de befaamde berg. Hij kreeg steun van zijn tijdelijke ploegmakkers: ook zijn broers Thorgan, Kylian én Ethan rosten de pedalen af, klimmend naar de top.

Eden Hazard drijft de spot met zichzelf: 'Geen fitness, geen hardlopen' Eden Hazard toonde behoorlijk wat zelfspot tijdens de opening van een trainingsveld bij zijn oude club OSC Lille dat naar hem vernoemd werd. De gepensioneerde voetballer was tijdens zijn carrière niet bepaald een harde werker, en dat weet hij zelf ook.

Biertje

Eenmaal daar aangekomen lieten ze zich trakteren op een biertje. Ze zaten immers in het 'winning team', zoals Eden schrijft. Hij koos voor een Belgisch speciaalbiertje: La Chouffe. Of ze die echt op eerlijke wijze verdiend hebben, dat valt te betwijfelen. Bij bijvoorbeeld Thorgan Hazard, die twee jaar terug een paar maanden bij PSV speelde, kunnen we ons voorstellen dat hij eigenlijk niet bij het 'winning team' hoort. Hij heeft namelijk een kruisbandblessure.

Kings World Cup

Eerder in de week nam Eden Hazard deel aan de Kings World Cup (een toernooi met zeven tegen zeven-duels) namens het team Deptostra FC. Fysiek kon hij het nog wel aan, liet hij weten aan Instant Foot. Maar: "De regels zijn lastig, dat ga ik niet ontkennen. Het is snel, je speelt, je gaat eruit. Ik ga dit vanavond goed bestuderen."