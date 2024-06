Borussia Dortmund treft speciale maatregelen in aanloop naar Champions League-finale

Zaterdagavond staan Borussia Dortmund en Real Madrid tegenover elkaar in de finale van de Champions League. De wedstrijd vindt plaats op Wembley in de Engelse hoofdstad Londen, en het Duitse team doet er alles aan om in stilte zich voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Er worden speciale maatregelen genomen door Borussia Dortmund in aanloop naar de Champions League-finale van vanavond (21.00 uur) tegen favoriet Real Madrid. BILD observeerde de geheimzinnige werkwijze van de Duitsers en zag de sterspelers van BVB zaterdagochtend in een grijze bus vertrekken. De zeer herkenbare spelersbus werd bij het hotel expres achtergelaten, zodat er op een grasveld in het centrum van London rustig getraind kon worden.

De Duitse finalisten waren te zien in het Vincent Square in Westminster. Het grasveld wordt normaal gesproken gebruikt door de kinderen van de Westerminster School. Lange tijd bleven de Duitsers ongezien en konden zij in alle rust zich voorbereiden op de finale. De sfeer oogde ontspannen en de spelers hadden duidelijk plezier met elkaar.

Voorbereidingen Dortmund coach

Niet alleen de sterspelers van Dortmund waren zich aan het voorbereiden, maar ook coach Edin Terzic zorgde ervoor dat hij er zaterdagvanavond klaar voor is. De Dortmund coach ging met zijn oortjes in en zijn telefoon in de hand, solo een rondje om het grasveld rennen. Een momentje van rust voordat de storm begint.

BVB fanbus

Niet alleen de spelers hebben een opvallende bus, ook de fans van Borussia Dortmund zijn gespot in de Engelse hoofdstad. London kleurt langzaam maar zeker zwartgeel en de Engelse dubbeldekkers worden daar maar al te graag voor ingezet.

Nederlanders in de Champions League finale

Deze Champions League finale kunnen we maximaal twee Nederlanders in actie zien komen. Helaas moeten we Ian Maatsen missen op het EK 2024, maar we kunnen de linksback vermoedelijk vanaf de start zien schitteren in de finale. Donyell Malen moet zeer waarschijnlijk genoegen nemen met een plekje op de bank, waar hij plaats zal nemen naast clublegende Marco Reus.