'Ik heb het ook niet kunnen voorkomen': Jan van Halst vertelt uitgebreid over Ajax-periode met Sven Mislintat

Jan van Halst was het afgelopen jaar nauw betrokken met Ajax. Hij zag van dichtbij veel transfers mislukken, de rommel rondom Sven Mislintat en de chaos die daarna nog volgde.

Van Halst schoof woensdag sinds ruim een jaar tijd weer aan bij Rondo. Hij begon vorig jaar als lid van de Raad van Commissarissen van Ajax, maar moest al snel instappen in het bestuur om de club te helpen. Op dat moment werd afgesproken dat hij niet meer kon terugkeren in de RvC. Bij zijn terugkeer bij Rondo besprak hij het bewogen jaar in Amsterdam.

"Heel heftig en intens", noemde Van Halst zijn periode bij Ajax. Hij werd door presentator Wytse van der Goot en de analisten Rafael van der Vaart, Marco van Basten en Youri Mulder flink aan de tand gevoeld over zijn eerste maanden als RvC-lid. Van Halst had de taak om Sven Mislintat (en zijn transfers) te controleren. De analisten begrepen niet dat er zoveel transfers door de keuring konden komen, terwijl de eerste nieuwe spelers al niet rendeerden.

Mislukte transferzomer onder Sven Mislintat

Van Halst gaf aan dat hij toch vooral een controlerende taak had als RvC-lid. Hij gaf toe dat het vervangen van Edson Alvarez, Jurriën Timber en Mohammed Kudus absoluut niet is gelukt: "Ik heb het ook niet kunnen voorkomen." Ook hij keek soms moedeloos naar de aankopen: "Het ging van kwaad tot erger, in de voorbereiding voelde je het al."

Van Halst heeft één speler tegengehouden, omdat lang niet iedereen binnen de club akkoord was met zijn komst. Wel gaf hij aan dat er meerdere spelers wél binnenkwam, omdat 'het grootste deel' akkoord was met de komst.

"De samenwerking was gewoon minimaal", gaf Van Halst aan over Mislintat. "En de resultaten waren natuurlijk verschrikkelijk." Van Halst vond het daarom meer dan logisch om de technisch directeur na de wedstrijd tegen Feyenoord in eigen huis (0-4) aan de kant te zetten.