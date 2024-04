'Ik heb daar alle vertrouwen in': Jan van Halst kijkt positief naar toekomst van Ajax met Alex Kroes

Jan van Halst gelooft erin dat Ajax er binnenkort weer bovenop komt. Hij zat tot voor kort in het bestuur van de Amsterdamse club en is blij dat Alex Kroes nu de technisch directeur is.

Bij Rondo kreeg hij de nodige vragen over Kroes, Michael van Praag en andere bestuursleden van Ajax. Van Halst heeft veel vertrouwen in Kroes en voerde in zijn periode ook gesprekken met hem. Kroes werd na een lange periode van wachten eindelijk aangesteld als algemeen directeur, maar werd een kleine drie weken later geschorst.

Hij had namelijk met voorkennis aandelen van Ajax gekocht. Inmiddels is hij terug als technisch directeur van de club, onder voorwaarde dat hij nog kan worden ontslagen als de AFM (Autoriteit Financiële Markten) zijn acties strafbaar acht. Van Halst heeft vertrouwen in zijn kwaliteiten: "Hij is iemand die vanuit zijn Ajax-hart af en toe even over het randje gaat, maar wel zegt: we gaan linksaf, geen gelul."

'Michael van Praag biedt excuses aan tijdens ledenvergadering Ajax voor afserveren Alex Kroes' Michael van Praag zou donderdag zijn excuses aangeboden hebben tijdens de ledenvergadering van Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen pakte Alex Kroes na de schorsing vanwege het vermeend handelen met voorkennis keihard aan in interviews, maar zou daar nu op terug zijn gekomen.

Van Praag was de man die Kroes schorste én voor de camera verscheen om daar uitleg over te geven. Later zou hij aan de bestuursraad hebben willen uitleggen waarom hij Kroes schorste. Maar Van Praag 'was niet blind voor de wensen' van de fans en de bestuursraad en bracht Kroes in een andere rol dus weer terug.

Logischerwijs kwam de vraag of zij nog samen door één deur kunnen. Van Halst zegt daarover: "Dat is ook een aanname, maar Alex weet dat hij iets niet helemaal goed gedaan heeft en Michael heeft ook geen groot ego. Dat komt echt wel goed."

Van Halst wil benadrukken dat Kroes niet 'de messias' van Ajax zal worden. Wel denkt hij dat de directeur - samen met Kelvin de Lang en Marijn Kroes - mooie dingen kan betekenen voor de club.