'Hij was zijn eigen paadje aan het schoonvegen': Johan Derksen bekritiseert Jan van Halst

Johan Derksen was totaal niet te spreken over het optreden van Jan van Halst bij Rondo. De oud-middenvelder sprak daar over zijn periode bij Ajax in een rumoerige tijd. Volgens Derksen was Van Halst zijn 'paadje aan het schoonvegen'.

"Ik was ook heel boos", opent Derksen bij Vandaag Inside over de uitzending van Rondo met Van Halst. "Hij was zijn eigen paadje aan het schoonvegen. Hij zei: 'Ik zat in de Raad van Commissarissen en dan kan ik niet in de stoel van de directie gaan zitten.' Nee, en dan laat je een onbenul uit Duitsland voor 115 miljoen euro geld weggooien. Waarom ga je dan in de Raad van Commissarissen zitten?"

Derksen somt op dat Van Halst er bij FC Twente en nu bij Ajax een chaos van heeft gemaakt. "Het is geen onaardige jongen, ik heb ook niks tegen hem, Het is zo'n ontzettend lichtgewicht. Hoe is het mogelijk dat die man in de Raad van Commissarissen in een beursgenoteerd bedrijf kan komen?"

Méér transfers tegenhouden

"Die man heeft toegestaan dat die Duitser (Sven Mislintat, red.) twaalf miskopen gedaan heeft. Na drie miskopen had hij keihard in moeten grijpen: maar dit zijn geen Ajax-voetballers."

Driessen haakte daarop in. Van Halst had bij Rondo wel gezegd dat hij één transfer heeft tegengehouden, maar de Telegraaf-journalist vraagt zich hardop af waarom hij niet meer transfers heeft tegengehouden.

Uitspraken Van Halst

Van Halst gaf wel toe dat hij het 'ook niet heeft kunnen voorkomen'. Ook zei hij over de situatie met Mislintat: "Het ging van kwaad tot erger, in de voorbereiding voelde je het al."