Van assistent naar hoofdtrainer in vijf jaar: 'Ajax heeft grootste plannen met oud-publiekslieveling'

Ondanks dat Ajax voor volgend seizoen nog geen trainer heeft, wordt er al wel flink naar de toekomst gekeken. Zo zou de club uit Amsterdam zelfs al een lijntje hebben uitgegooid naar de trainer die over twee á drie jaar voor de groep moet staan.

Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio was Ajax aanwezig bij een wedstrijd tussen Inter en Cagliari (3-0) bij de onder 19. Bij Inter is voormalig Ajax-speler Christian Chivu de trainer van de jeugdspelers. De Roemeen ziet een terugkeer naar Nederland wel zitten.

Ajax zou in Chivu een hoofdtrainer zien voor de toekomst. De club zou hem een contract van vijf jaar willen aanbieden, waarbij hij de eerste jaren als assistent gaat fungeren. Vervolgens zal de Roemeen dan doorgeschoven worden naar de functie als hoofdtrainer.

Chivu bij Ajax

Chivu kwam vanuit zijn vaderland naar Ajax. In Amsterdam speelde hij meer dan honderd duels en won hij alle drie de Nederlandse prijzen één keer. In het seizoen 2001/2002 werd hij Speler van het Jaar bij de club.

AS Roma betaalde 18 miljoen euro voor de diensten van Chivu en de Roemeen vertrok naar Italië. Na vier jaar in de Italiaanse hoofdstad maakte de verdediger een binnenlandse transfer. Inter trok hem aan en daar beleefde hij zijn grootste successen. Onder leiding van José Mourinho werd in 2010 de Champions League gewonnen. Daaroor was hij al drie keer Italiaans kampioen geworden, won hij drie keer de Italiaanse beker, tweemaal de supercup en werd hij één keer wereldkampioen voor clubteams.

Nieuwe trainer Ajax

Bij Ajax moet er eerst nog een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen worden aangesteld. De Amsterdammers zouden contact hebben met Graham Potter, maar de Engelsman schijnt hoog in de boom te zitten. Daardoor wordt er nu doorgeschakeld naar Francesco Farioli, die momenteel bij OGC Nice aan het roer staat.