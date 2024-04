'Ajax zet ook in op opvallende naam (35) na forse eisen van Graham Potter'

Ajax lijkt de komst van trainer Graham Potter te kunnen vergeten. Het verschil tussen wat de Engelse coach aan eisen heeft en wat Ajax kan bieden, is volgens bronnen uit beide kampen aanzienlijk. Hoewel de Nederlandse topclub de hoop nog niet helemaal heeft opgegeven, zijn er ook gesprekken met andere kandidaten gaande.

De Amsterdamse club schakelt volgens het AD nu op twee borden: nog steeds op die van Potter, maar minder hoopvol dan voorheen. Op het andere bord staat een onbekende, maar wel buitenlandse naam: de 35-jarige Italiaan Francesco Farioli. Hij is momenteel trainer in Frankrijk.

Trainer in Turkije en Frankrijk

Farioli heeft weinig ervaring: hij is pas sinds maart 2021 hoofdtrainer. Hij begon zijn carrière in Turkije bij Karagümrük (27 wedstrijden) en Alanyaspor (48 wedstrijden) en maakte pas in de zomer van 2023 zijn debuut bij een echt grote Europese competitie. In de Ligue 1 is hij dit seizoen de leider van OGC Nice, dat afgegleden was in Frankrijk. Farioli hielp de Zuid-Franse club naar de huidige plek vijf.

Gemiddeld aantal punten

Zijn gemiddelde aantal punten per wedstrijd ligt, over alle drie zijn clubs gemeten, tussen de 1,50 en 1,75. Farioli heeft geen ervaring als trainer. Voor zijn carrière langs de lijn was hij vooral keeperstrainer bij diverse clubs in Italië.

Graham Potter

De Engelse coach Potter is ook nog steeds in beeld in Amsterdam. Hij wil zelf 'graag' aan de slag bij Ajax, maar heeft volgens de club die ook wat moet bezuinigen te hoge eisen. Potter zelf verwacht snel een nieuwe en officiële aanbieding vanuit Ajax, maar de vraag is of daarmee het gat tussen vraag en aanbod overbrugd kan worden.

Uit koker Alex Kroes

Farioli komt uit de koker van de sponsor van Manchester United. Het zit zo: technisch directeur Alex Kroes, die vorige week aan die functie begon bij Ajax, is meteen hard aan de slag gegaan. Hij vloog volgens het AD al naar Engeland en is daar rond gaan vragen. Bij Potter, maar ook bij Manchester United, waar hij met sponsor Ineos sprak. Overigens kon Kroes daar ook al een streep door een bekende naam halen.

Streep door Erik ten Hag

Erik ten Hag wordt zo goed als zeker géén coach van Ajax. Er hangen volgens de club nog te veel vraagtekens achter de naam van de oud-succescoach. Aan de ene kant is Ten Hag nog altijd niet ontslagen bij United en is het nog maar de vraag of dat gebeurt. Aan de andere kant is het ook nog niet zeker of hij überhaupt interesse heeft om al terug te keren in de Johan Cruijff Arena.

Gesprekken met Farioli

Tijdens de gesprekken met United leerde Kroes mensen bij Ineos kennen, de sponsor van zowel United als OGC Nice. En daar is de link gelegd met Farioli, met wie inmiddels zelfs de gesprekken gestart zijn. Farioli is bezeten van voetbal en heeft volgens het AD een heldere visie waar hij dag en nacht mee bezig is. 4-3-3 blijft het uitgangspunt bij Ajax, maar is bij zowel Potter als Farioli niet heilig.

Complimenten van PSG-coach

Farioli kreeg al complimenten van Luis Enrique, de coach van Frans kampioen PSG: "Ik moet hun trainer complimenteren met zijn leuke ideeën”, zei de voormalig coach van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg over Farioli. Nice won in het begin van het seizoen met 3-2 op bezoek bij PSG, maar verloor ook in de kwartfinale van de Franse beker van de Parijse club (3-1). Nice speelt op 15 mei nog thuis tegen PSG en sluit op 19 mei de Ligue 1 af met een uitwedstrijd bij Lille.