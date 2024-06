'Heel gevaarlijk': Rafael van der Vaart wijst de 'grote man' bij Nederland aan

Het Nederlands elftal staat bij de rust van het openingsduel op het EK tegen Polen op 1-1. Oranje kreeg veel goede kansen, maar wist er maar eentje te verzilveren. Aan de andere kant scoorde Polen direct, waardoor Nederland in de achtervolging moest. Cody Gakpo maakte de 1-1 en was volgens Rafael van der Vaart de gevaarlijkste man aan de kant van Oranje.

'Heel gevaarlijk' noemde Van der Vaart Gakpo in de rust van de wedstrijd tegen Polen, tijdens zijn analyse bij de NOS. "Hij zoekt iemand op. Hij heeft zoiets van 'ik ga je pakken'. Zoveel dreiging, zoveel techniek. Constante dreiging", was de oud-international vol lof. "Die zat er meteen lekker in."

Lees alle hoogtepunten bij Polen - Nederland nog eens terug via ons uitgebreide liveblog. Oranje won het duel uiteindelijk dankzij een late goal van invaller Wout Weghorst met 2-1 van Polen en kent zo een prima start van het EK voetbal.

Ruimte voor Cody Gakpo

Wat opviel tegen Polen was dat Nederland veel over links aanviel in de eerste helft. Dat terwijl tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland het spel juist veel over rechts ging. Die kant zit volgens Pierre van Hooijdonk op slot. "Die Polen zijn ook niet gek. Daar hebben ze (Nicola, red.) Zalewski neergezet en daar heeft Denzel Dumfries het moeilijk mee. Dat geeft het voordeel dat Gakpo aan de andere kant iets meer ruimte heeft."

'Had 6-1 kunnen zijn'

Jan Mulder zat bij Sporza en die had het vooral over de vele gemiste kansen van Nederland. Volgens hem had Oranje met 6-1 of 7-1 voor kunnen staan.

