Vrienden Joey Veerman kijken in Volendamse stamkroeg naar EK: 'Heel zenuwachtig voor mijn beste vriend'

De jeugdvrienden van Oranje-international Joey Veerman hebben zich verzameld in hun stamkroeg in Volendam. Daar leven ze mee met de middenvelder, die ze nog regelmatig zien.

In Café de Buren zit de sfeer er goed in. "It's coming home", wordt luid gezongen in de Volendamse kroeg. Daar hopen ze natuurlijk dat Volendammer Veerman met het Nederlands elftal de beker mee naar huis neemt. Sportnieuws.nl sprak met de beste vrienden van de PSV'er.

"Mijn moeder vroeg vanochtend waarom ik zo heen en weer aan het lopen was in huis", vertelt een van hen. "Ik zei dat ik heel zenuwachtig was omdat mijn beste vriend straks gewoon het EK speelt." Oranje speelt zondagmiddag de eerste wedstrijd op het eindtoernooi tegen Polen. Volg Polen - Nederland via ons uitgebreide liveblog op de voet.

De vrienden leven dus helemaal mee met de middenvelder, die in de laatste twee oefenwedstrijden al indruk maakte. Ondanks zijn succesvolle voetbalcarrière maakt Veerman nog steeds tijd voor zijn jeugdvrienden.

"Vorige week zaten we nog samen hier op de dijk met Joey", zegt een andere vriend. "Nu hij nog in Nederland speelt zien we hem regelmatig." Veerman speelt met PSV in de Eredivisie, maar als de middenvelder zich tijdens het EK in de kijker speelt zou daar verandering in kunnen komen. De grote clubs zullen hem zeker in de gaten houden op het toernooi.

Een derde vriend laat een foto zien van drie jaar geleden. "Hier zaten we met Joey op de bank het EK te kijken. En nu staat ie daar gewoon te spelen", vertelt hij trots.

