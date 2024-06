Memphis Depay showt op EK in gouden letters typische boodschap op veelbesproken zweetband

Memphis Depay speelt ook op het EK voetbal gewoon met zijn veelbesproken zweetband. Maar deze keer met een gepersonaliseerde. Voorop staat rugnummer '10' en op de achterkant heeft hij een cryptische boodschap toegevoegd. Eentje zoals we Depay kennen.

Depay kwam in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0) voor het eerst met een zweetband binnen de lijnen. Daarmee verraste hij ook bondscoach Ronald Koeman, die niet op de hoogte was. "Ik werd er een beetje door verrast, dat vind ik niet zo fijn. Maar ik vind het niet erg dat hij het had. Hij trainde er ook mee, dat is prima", was de boodschap van Koeman daags na die interland.

Boodschap op zweetband Depay

Na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (ook 4-0) reageerde Depay op een vraag over zijn hoofdband. "Who cares?", vroeg Depay zich hardop af. En juist die boodschap heeft de spits in gouden letters op zijn zweetband laten zetten. "Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me. Geweldig, nieuwe look", reageerde hij verder.

In eigen land zorgde Depay voor een flinke run op zweetbanden. Veel winkelketens verkochten die dingen meer dan ooit tevoren. "Normaal gesproken verkopen we ze amper", vertelde Johan de Jong, eigenaar van Feestwinkel.nl tegen ANP. "Alleen voor een verkleedfeestje." Nu werden er al tussen de twee- en driehonderd banden verkocht. "We zijn er helemaal doorheen en kunnen ze nergens meer bestellen. De leverancier heeft ook niets meer."

Nederland verslaat Polen

Memphis Depay kwam tegen Polen niet tot scoren en werd uiteindelijk in de 81e minuut gewisseld. Invaller Wout Weghorst zorgde vervolgens twee minuten later voor de bevrijdende treffer. Dankzij zijn late goal wist Nederland alsnog met Polen af te rekenen: 2-1. Cody Gakpo tekende in de eerste helft voor het andere doelpunt aan de zijde van Oranje.

