Ajax creëert weinig kansen en moet leunen op twee sterkhouders voor creativiteit tegen Aston Villa

Ajax moet het donderdag opnemen tegen Aston Villa, er moet gewonnen worden want in Amsterdam eindigde het in 0-0. Zondag tegen Fortuna Sittard was geen goede generale repetitie. De vraag is of Ajax er wel klaar voor is, het moet in ieder geval hopen op een fitte Brian Brobbey en Steven Berghuis.

Zoals John van 't Schip donderdag na afloop van Ajax - Aston Villa al zei: "Dit soort Europese wedstrijden zorgen ervoor dat jongens boven zichzelf uitstijgen. Aan ons om iedere week een hoog niveau te laten zien." Dat was ook de opdracht die hij zal hebben meegegeven aan zijn spelers tegen Fortuna zondag. Dat het niet lukte, was overduidelijk: er werd ternauwernood nog een punt gered (2-2) door de ingevallen Brobbey.

Geen Brobbey

Ajax speelde zonder Brian Brobbey in de basis, hij had wat pijntjes en werd gespaard. Voor hem speelde Chuba Akpom, die moest proberen dezelfde energie voorin te tonen als dat Brobbey altijd laat zien. Die opdracht vervulde hij lang niet altijd. Ajax had de bal maar creëerde weinig via Akpom. Tekenend was het dat Brobbey degene moest zijn die Ajax redde. Na afloop was Taylor het er mee eens dat Brobbey onmisbaar is.

In de eerste helft had Ajax maar drie schoten op goal, waarvan er één van de spits kwam - die recht op de doelman was. Het eerste schot op goal kwam van Taylor die met speels gemak twintig meter kon overbruggen en verwoestend uithaalde. Hij zette Ajax op die wijze op een vroege voorsprong. Ajax had de grootste moeite om die score uit te breiden, iets waar het met de nieuwe formatie moeite mee heeft. Dat baart toch zorgen voor de return in Engeland.

Creativiteit

Ajax moet in Birmingham hopen dat Berghuis weer fit is. Want met alleen Brobbey, Taylor en misschien een Akpom als creatieve spelers gaan ze het niet redden daar. Er staan te veel defensief ingestelde spelers in het veld om echt tot kansen te komen. In de slotfase tegen Fortuna werden er pas kansen gecreëerd toen Brobbey, Carlos Forbs en Branco van den Boomen erin stonden. Van dat soort spelers moeten zij het hebben.

Defensie

De defensie oogt solide, ook al kreeg Ajax twee goals tegen. De laatste was vooral erg ongelukkig. De eerste had beter verdedigd kunnen worden, maar dat begon al op het middenveld. Ahmetcan Kaplan bewees wederom een betrouwbare verdediger te zijn, van de drie centrale staat hij in het midden en dat past hem als gegoten. Eerder stond daar Sutalo maar die liet tegen Fortuna opbouwend steken vallen, terwijl zijn duelkracht in orde is.

Mentaliteit

Het zal in Birmingham op de mentaliteit van Ajax moeten aankomen. Aston Villa kreeg ook een klap op zondag, daar kunnen de Amsterdammers gebruik van maken. Donderdag greep Ajax de Engelse ploeg in eigen huis direct bij de keel en dat zullen ze op Villa Park ook moeten doen. Met die passie en strijd kan Ajax nog wat teweeg brengen, want alleen voetballend gaat het niet opgelost kunnen worden. Het is ongelukkig dat - op Brobbey na - de hele aanval afwezig is, want anders heb je een heel ander Ajax.

De wedstrijd van afgelopen zondag tegen Fortuna, moet de selectie in ieder geval maar gauw vergeten. Er is nog geen man overboord. Zoals het gezegde luidt: een slechte generale belooft een goede première.