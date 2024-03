Keeper Roda JC wilde tijdens Limburgse derby vechten met fan: 'Dat had hij niet gewonnen'

Het ging na afloop van de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC niet over de uitslag, maar om een bizar moment aan de rand van het veld. Keeper Calvin Raatsie van de uitploeg wilde vechten met een fan van MVV.

Trainer Bas Sibum was blij dat zijn doelman zich op tijd bedacht en niet over de hekken vloog om de MVV-fan aan te vliegen. "Dat had hij denk ik niet gewonnen", zei de Roda-trainer na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. De ploeg uit Kerkrade won het zwaar beladen duel met 3-0 in Maastricht.

'Kortsluiting'

"Of het slim was of niet, uiteindelijk kan ik het begrijpen", zei de oud-voetballer. "Hij vertelde dat hij wat kortsluiting kreeg, maar het is maar beter voor hem dat hij niet over het hek is geklommen." Raatsie bekommerde zich na een duel tussen zijn ploeggenoot Rodney Kongolo en MVV'er Camil Mmaee. Kongolo kreeg een duw en viel hard in de boarding. Toen hij behandeld werd en Raatsie hielp, gooide een boze supporter van MVV een beker bier over de Roda-spelers heen.

Dat niet alleen, er vielen ook lelijke woorden en gebaren. Raatsie flipte 'm dus even en maakte aanstalten om over de boarding te vliegen en de fan aan te vallen. Uiteindelijk hield hij zich, terwijl hij al op het hek stond, net op tijd in en liet hij zich terug het veld op trekken. De biergooiende dader schreeuwde nog wat onvriendelijks terug, waarna scheidsrechter Pol van Boekel de wedstrijd even stil moest leggen.

Roda wint derby dik

De eindstand van 0-3 was toen al bereikt. Roda JC won de Limburgse derby dus overtuigend. Arjen van der Heide scoorde twee keer, Vaclav Sejk zorgde voor de andere Kerkradense goal. Daarmee blijft de club op het spoor van promotie naar de Eredivisie. Roda staat nu tweede in de Keuken Kampioen Divisie, vijf punten achter op koploper Willem II en één punt voor op FC Groningen. De nummers één en twee in de KKD promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.