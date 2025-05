Wout Weghorst getipt voor zeer pikante overstap: 'Hij moet daar gewoon naartoe'

Wout Weghorst liet op zijn eigen kanalen weten dat het vervolg van zijn carrière 'gewoon' bij Ajax is, waar hij nog onder contract staat. Daarmee lijkt hij de geruchten neer te slaan dat hij wel oren zou hebben naar een terugkeer naar Besiktas. Als het aan een Nederlandse trainer ligt, zou hij een wel héél pikante stap maken. "Zeg nooit nooit."

Wout Weghorst werd een kleurrijke toevoeging aan de Eredivisie afgelopen zomer toen hij tekende bij Ajax. De international kwam met veel bombarie binnen, maakte zo mogelijk nóg meer bombarie toen hij het Ajax-shirt aan had en zal dat voorlopig nog blijven doen ook. Hij besloot bij Ajax te blijven nadat hij net de titel misliep met de Amsterdammers.

Pikante overstap

Dat terwijl hij veel beter bij een andere club zou passen, vindt Robert Maaskant. "Dat is een jongen die tenminste uitspreekt dat hij kampioen wil worden. Het kan misschien niet meer, ik denk van wel, Weghorst moet gewoon naar Feyenoord." Presentator Rick Kraaijeveld merkt verbaasd op dat dat toch niet meer kan?

"Waarom niet? Zet Weghorst nou gewoon bij Feyenoord in de spits neer. Met Sem Steijn achter hem en dan nog twee snelle jongens aan de zijkant met een goede actie. Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord."

Kuip in vuur en vlam

Al snel haalt hij oudere spelers aan die dezelfde weg weleens bewandeld hebben. Ondanks dat Weghorst kruisjes richting het Ajax-publiek heeft gemaakt, moet dat gewoon kunnen. "Johan Cruijff heeft voor Feyenoord gespeeld, Wim Jansen heeft voor Ajax gespeeld... Zeg nooit nooit."

De presentator merkt op dat dit dan wel snel moet gebeuren gezien de leeftijd van Weghorst. "Nee, klopt. Dat moet ook. Het is ook maar een ideetje. Niet alles wat ik bedenk hoeft uitgevoerd te worden. Maar het zou wel passen. Ik denk dat hij De Kuip in vuur en vlam kan zetten met zijn manier van spelen."

Maaskant merkt ook nog de maatschappelijke kant van Weghorst op. "Dan zie ik een filmpje bij ESPN voorbij komen, zie ik hem toch ook weer dat sociaal-maatschappelijke werk doen met kinderen. Dan zie je een heel andere Weghorst."

