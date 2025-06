Oranje-bondscoach Andries Jonker heeft op papier maar één afwezige in aanloop naar het EK, maar juist de spitspositie zorgt misschien wel voor de meeste kopzorgen. Vivianne Miedema maakt donderdag tegen Finland, vlak voor het EK begint, pas haar rentree. Tegelijk blijft het onduidelijk of haar concurrente Lineth Beerensteyn op tijd fit raakt.

Beerensteyn staat al sinds april aan de kant met een mysterieuze blessure en mist ook nu de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Hoe vergaat het de spits van VfL Wolfsburg? "De progressie is zoals gepland door de medische staf en wat voor mij heel belangrijk is, is dat Lineth zelf er heilig van overtuigd is dat zij dit voor elkaar gaat krijge", stelt Jonker resoluut. "Zij heeft er vertrouwen in en dat is bij Lineth een heel belangrijk punt, dat zij er in gelooft. Van daaruit geloven wij er ook in."

'Geduld op proef gesteld'

De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen weigert een specifiek duel of datum op de rentree van Beerensteyn te plakken. "We hebben geen moment vastgepind en we pinnen onszelf ook niet vast op welke wedstrijd dat dan is", vervolgt Jonker. De geblesseerde spits reageerde eerder tegen Sportnieuws.nl ook al over haar herstel. "Natuurlijk is dat moeilijk. Je wilt elke dag op het veld staan. Mijn geduld wordt op de proef gesteld, maar dan zie je hoe mentaal sterk je écht bent."

Comeback voor Miedema

Tegelijkertijd groeit optimisme rondom Miedema. De topschutter van Oranje is na haar hamstringblessure klaar om haar ploeg weer aan te voeren in Leeuwarden. "Ze traint elke dag mee en doet dat naar behoren. Ze gaat tegen Finland, ijs en weder dienende, zo lang mogelijk spelen. Dan kan iedereen zien dat ze hard heeft gewerkt en dat ze op de goede weg is", zegt Jonker. Op de vraag of de spits ook in de basis zal starten, knikt de bondscoach vol overtuiging.

Uitzwaaiwedstrijd tegen Finland

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er donderdagavond nog één duel in eigen land op het programma, voordat de ploeg van Jonker afreist naar Zwitserland. In het Kooistadion wordt om 20.00 uur afgetrapt voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Over ruim een week, op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).