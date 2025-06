Uitgerekend een jaar na haar zware knieblessure is Victoria Pelova terug waar ze hoort: volledig fit op het veld, mét de Oranje Leeuwinnen in voorbereiding op het EK. Met een Champions League-medaille op zak, frisse motivatie en een flinke dosis oranjekoorts staat de Arsenal-speelster te popelen om het EK te veroveren. "Dat heb ik natuurlijk wel gemist", stelt Pelova tegen Sportnieuws.nl.

Voor Pelova sloeg het noodlot toe op 4 juni 2024: een gescheurde voorste kruisband. Nu, ruim een jaar later, maakt ze zich alweer op voor het EK in Zwitserland. "Ik sta al wel een tijdje op het trainingsveld, maar nu is het wel extra leuk dat we met z'n allen een doel hebben en ergens naar uitkijken. Dan kom je toch als team weer bij elkaar en dat heb ik wel gemist natuurlijk de afgelopen periode", deelt Pelova tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Champions League-winst met Arsenal

Pelova vierde haar rentree afgelopen maart, maar blikt ook terug op een bijzonder seizoen bij Arsenal. "Ik heb mijn plakkie", zegt ze met een knipoog over haar medaille van de Champions League-winst. Al won ze die zonder minuten te maken in de finale. "Ik heb het nu van de andere kant gezien. Ik ben het niet gewend om op de bank te zitten, maar ben echt supertrots op mezelf dat ik daarbij kon zijn. Een jaar geleden zou ik niet gezegd hebben dat ik daarbij kon zijn."

Dat ze na haar blessure niet meteen weer in de basis stond bij de Engelse topclub, vindt Pelova niet gek. "Ik vind het wel grappig hoe media erover denkt en hoe spelers erover nadenken. Het is niet zo makkelijk om gelijk in de basis te staan bij het beste team van Europa. De andere meiden hebben gewoon driekwart jaar al samen gespeeld, dus ik had ook niet verwacht dat ik direct in de basis zou staan in de Champions League-finale nadat ik zolang geblesseerd was."

EK niet vanzelfsprekend

Toch was het EK niet altijd vanzelfsprekend voor Pelova. "Je gaat de weken tellen, vanaf de operatie. Dus toen had ik wel echt een stressmoment of ik het EK nog ging halen. En op een gegeven moment kom je dan dichterbij en dan word je weer eerst een keer opgeroepen. En dan denk je: oké, het kan gewoon gaan lukken. En dan ben ik nu wel trots dat ik hierbij zit."

De vakantie stond grotendeels in het teken van écht fit worden. "Ik ben naar de bruiloft van Daniëlle van de Donk geweest en ben voor de rest eigenlijk lekker in Nederland gebleven. Ik had voor mezelf het gevoel dat ik extra trainingen moest doen, dus dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb niet zo’n héél lange vakantie gehad, maar dat vind ik ook niet erg. Ik ben lang genoeg uit de roulatie geweest, dus ik vind het juist weer leuk om te trainen."

'Oranje is bizar'

Pelova heeft de afgelopen tijd vrijwel alleen maar aan de Champions League-winst met Arsenal én haar fitheid gedacht, maar de blik gaat nu op het EK. Ze denkt dat de uitzwaaiwedstrijd in Leeuwarden tegen Finland haar wel een extra duw in de goede richting geeft. "Dat komt vooral door al die fans in Oranje-kleding. Dat is gewoon echt bizar, wat je dan ziet vanuit de bus. Als je dat weer ziet, ga je dat echt in je maag voelen", zegt Pelova, glimlachend.

Zelfs teamgenoten uit Engeland zijn onder de indruk van de oranjekoorts. "Toen we in Utrecht tegen Engeland speelden, zei Alessia Russo nog: 'jullie fans met die oranjetenues, dat zie je gewoon overal. Dat is écht bizar’. Ik denk dat we daarmee al 1-0 voor staan", besluit de multifunctionele Oranje Leeuwin lachend.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.