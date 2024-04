Kwartfinales Champions League: op deze zenders kijk je Arsenal - Bayern en Real Madrid - Manchester City

Het is weer tijd voor de Champions League. De laatste acht ploegen strijden om de felbegeerde beker en het bijbehorende geldbedrag. De eerste kwartfinales zijn dinsdag 9 april en het zijn meteen potjes van jewelste.

Het seizoen van recordkampioen Bayern München in de Bundesliga willen ze in Beieren zo snel mogelijk vergeten. Bayer Leverkusen is al bijna de nieuwe kampioen en ook Stüttgart zit de ploeg van vertrekkende trainer Thomas Tüchel op de hielen. Maar in de Champions League staan ze wel in de kwartfinale, dus daar kan het seizoen mee gered worden. Dinsdagavond spelen de Duitsers uit bij Arsenal, de koploper van de Premier League.

Zender Arsenal - Bayern München

Om de wedstrijd Arsenal - Bayern München live te kunnen zien, heb je geen account betaald abonnement nodig. Op het gratis kanaal van Ziggo Sport (kanaal 14) kun je namelijk gratis live kijken naar de kwartfinale in Londen. Vanaf 20:30 uur begint de voorbeschouwing op Ziggo Sport én Ziggo Sport Select. Om 21:00 uur is de aftrap in het Emirates Stadium. Je kunt de live stand ook volgen in onderstaande widget.

In de andere kwartfinale van de Champions League wordt op dinsdag misschien wel het mooiste affiche van alle vier de duels gespeeld. Manchester City, de winnaar van vorig seizoen, speelt uit bij De Koninklijke. Real Madrid won de Champions League het vaakst van alle ploegen. Dus is Real Madrid - Manchester City een wedstrijd om je vingers bij af te likken.

Zender Real Madrid - Manchester City

Je hebt nog geluk ook, want je kunt qua zenders kiezen uit twee aanbieders. Op RTL 7 begint vanaf 19:55 uur de voorbeschouwing op Real Madrid - Manchester City. Om 21:00 uur is dan de aftrap in Santiago Bernabeu. Op Ziggo Sport Voetbal is vanaf 20:55 uur de wedstrijd live te zien. Voor die zender heb je wel een abonnement bij Ziggo Sport nodig. Als alternatief kun je de live stand in onderstaande widget volgen.