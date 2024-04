Extra veiligheidsmaatregelen na terreurdreiging Champions League: 'Alle wedstrijden gaan door'

De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft een nieuw dreigement geuit richting de vier kwartfinales in de Champions League deze week. De Spaanse autoriteiten hebben naar verluid een uitgebreide veiligheidsoperatie opgetuigd voor de twee duels in Madrid.

Dinsdag en woensdag staan er vier wedstrijden op het programma in de grootste competitie ter wereld. In Madrid ontvangt Real dinsdag Manchester City en krijgt Atletico woensdag Borussia Dortmund op bezoek. In Londen is Arsenal - Bayern München en ook Parijs organiseert een kwartfinale: PSG - Barcelona op woensdag.

Vanwege de twee duels in Madrid is na de terreurdreiging een surveillanceoperatie opgezet in de Spaanse hoofdstad. Volgens La Vanguardia worden meer dan 2000 agenten ingezet van de nationale politie en de Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid met militaire en civiele functies.

Ook in Londen is er extra beveiliging rondom de wedstrijd. Iemand van de Londense politie zegt tegen BBC: "Ik wil bevestigen aan het publiek dat we een uitstekend plan hebben voor de wedstrijd van vanavond en we werken hard samen met de beveiliging van de club om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen."

Kwartfinales Champions League: op deze zenders kijk je Arsenal - Bayern en Real Madrid - Manchester City Het is weer tijd voor de Champions League. De laatste acht ploegen strijden om de felbegeerde beker en het bijbehorende geldbedrag. De eerste kwartfinales zijn dinsdag 9 april en het zijn meteen potjes van jewelste.

'Vermoord ze allemaal'

In een post op sociale media dreigt IS met aanslagen rondom de duels. In een bewerkte foto staat een man met een machinegeweer, met op de achtergrond de namen van de vier stadions waar deze week gevoetbald wordt: Emirates Stadium (Arsenal), Parc des Princes (PSG), Metropolitano Arena (Atletico) en Santiago Bernabeu (Real Madrid). De niet mis te verstane boodschap bij het bewerkte plaatje is: kill them all (vermoord ze allemaal).

Dinsdagochtend waren, zoals altijd, de veiligheidsoverleggen van alle clubs voorafgaand aan de duels. Hierin worden normaal gesproken de politie-inzet en de te verwachten fans besproken. Dit keer stond ook deze dreiging van IS op de agenda en worden er mogelijk ook rondom de andere twee wedstrijden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

De Europese bond erkent de dreiging. "De UEFA is op de hoogte van vermeende terroristische dreigingen richting de Champions League-wedstrijden van deze week en onderhoudt nauwe contacten met de autoriteiten op de desbetreffende locaties. Alle wedstrijden gaan door zoals gepland, met passende veiligheidsvoorzieningen", aldus het statement van UEFA.

Eerdere dreiging

Een paar weken geleden was er ook al een terroristische dreiging rondom het Bundesliga-duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Toen werd de politie-inzet uitgebreid en aangescherpt. Van een terreurdaad kwam het toen gelukkig niet: de wedstrijd verliep rustig.