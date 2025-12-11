Feyenoord staat er matig voor in de Europa League, maar is zeker nog niet uitgeschakeld. Een Europese comeback is nodig om een gooi te doen naar de play-offs. De eerste horde die overwonnen moet worden is het Roemeense FCSB. Robin van Persie kiest in Roemenië voor een opvallende spits. Volg het duel hier live.

Van Persie koos er in eerdere wedstrijden voor om wat vaste basisspelers rust te geven met het oog op de competitie en, zoals hij op de persconferentie al aankondigde, doet hij dat ook voor dit cruciale duel. Spits Ayase Ueda begint met het oog op De Klassieker van zondag op de bank en wordt vervangen door Casper Tengsted. Door een blessure bij Tsuyoshi Watanabe begint Jan Plug centraal achterin naast Anel Ahmedhodzic.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal; Targhalline, Valente, Timber; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer

Stand van zaken

Feyenoord staat na vijf speelrondes in de Europa League niet waar ze op voorhand op gedoeld hadden. Met slechts één overwinning bivakkeren de Rotterdammers in de onderste regionen van de competitiefase. Toch heeft de ploeg van Van Persie nog zicht op de play-offs. Na het bezoek aan Boekarest neemt Feyenoord het nog op tegen Sturm Graz (thuis) en Real Betis (uit). Het is voor hen van cruciaal belang om geen van deze wedstrijden te verliezen, om zicht te behouden op een Europees vervolg.

FCSB is een lotgenoot van Feyenoord. Ook de Roemenen wonnen slechts één potje, waardoor ze op de ranglijst een plekje onder Feyenoord staan. Die ene overwinning was wel tegen een Nederlandse club. In de eerste speelronde wist FCSB met 1-0 te winnen van Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst.

Klare taal

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europese duel was trainer Van Persie heel stellig over de comeback die zijn ploeg in de Europa League te wachten staat. "Feyenoord hoort gewoon door te gaan in Europa", vertelde hij aan de media. "Daarom doen we er alles aan om morgen te winnen, dan maken we nog een kans."

Waar te zien?

Het duel tussen Feyenoord en FCSB is live te zien op Ziggo Sport 1 (kanaal 14). Voor mensen die geen abonnement hebben op de provider is de wedstrijd live te zien via de Ziggo Go app. De aftrap is om 21.00 uur. Om 19.50 begint de voorbeschouwing.

