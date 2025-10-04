Liverpool staat zaterdag voor de zware taak om op bezoek bij Chelsea drie punten mee naar huis te nemen. De ploeg van Arne Slot verspeelde vorige week voor het eerst punten in de Premier League door te verliezen van Crystal Palace. Bovendien verloor het dinsdag met 1-0 van Galatasaray in de Champions League. Als Liverpool verliest van Chelsea, is het de koppositie kwijt aan Arsenal.

Slechts een kwartier na de aftrap stond al de 1-0 op het scorebord in Stamford Bridge. Caicedo haalde na een kleine dribbel net buiten het zestienmetergebied snoeihard uit. Liverpool-doelman Giorgi Mamardashvili raakte de bal nog net aan, maar kon niet voorkomen dat deze achter hem in het net belandde. Even leek Liverpool snel de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar de poging strandde.

Enerverende eerste helft

Toch was Liverpool de eerste helft niet ongevaarlijk. De ploeg van Arne Slot zocht veelvuldig de aanval op, maar wist de pogingen niet te verzilveren. Tegelijkertijd was er veel dreiging van Chelsea. Vlak voor rust was Alejandro Garnacho dichtbij de 2-0, maar zijn schot ging nipt langs de buitenkant van de paal. Hetzelfde gold voor Liverpool. Alexander Isak kopte een bal op aangeven van Mohamed Salah net over het doel. De eerste helft was alles behalve saai te noemen.

Direct na de rust was Liverpool wederom erg dichtbij een gelijkmaker. Invaller Florian Wirtz wist de bal vlak voor het Chelsea-doel aan Salah te geven, maar laatstgenoemde miste.

Opstellingen

De volgende 22 spelers zijn om 18:30 aan de aftrap verschenen:



Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Josh Acheampong, Benoît Badiashile, Marc Cucurella, Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho & João Pedro.



Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Cody Gakpo & Ryan Gravenberch.

Seizoensstart Liverpool

Liverpool lijkt dit seizoen, na een prachtig debuutseizoen van oefenmeester Slot, nog niet ongenaakbaar in de Premier League. Een aantal wedstrijden op rij wist de club maar net aan een overwinning over de streep te trekken. De vraag was dan ook hoe lang de ploeg van Slot dat nog zou volhouden. Afgelopen zaterdag kwam er een einde aan die reeks. Liverpool verloor met 2-1 op bezoek bij Crystal Palace. Eddie Nketiah scoorde in minuut 97 de vernietigende 2-1.

Nederlaag in Champions League

Alsof het verlies van Crystal Palace nog niet genoeg was, kreeg Liverpool deze week opnieuw een dreun in de Champions League. De ploeg van Slot verloor met 1-0 op bezoek bij Galatasaray nadat Victor Osimhen al na zestien minuten scoorde dankzij een penalty. In Stamford Bridge te Londen zal Liverpool dus alles op alles moeten zetten om zich te revancheren tegen Chelsea. Laatstgenoemde is enigszins teleurstellend aan het seizoen gestart en staat momenteel op de negende plek in de Premier League.

