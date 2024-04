Liverpool lijkt kansloos voor Premier League-titel na gelijkspel bij West Ham

Liverpool lijkt klaar in de titelstrijd om de Premier League. De ploeg van aftredend trainer Jürgen Klopp leek op weg naar een resultaat op bezoek bij West Ham United, maar kreeg een kwartier voor tijd de 2-2 tegen.

Het ging de voorbije week veel over Liverpool, aangezien Feyenoord-trainer Arne Slot op weg is naar de club. Als Slot zaterdag heeft gekeken, zal hij hebben gezien dat er op verschillende vlakken nog wat werk aan de winkel is. Aan inzet geen gebrek. Liverpool knokte zich namelijk terug van een achterstand, maar kreeg een kwartier voor tijd de 2-2 tegen. Michail Antonio kopte raak.

Liverpool betaalt 15 miljoen euro niet alleen voor Arne Slot De onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool om Arne Slot lijken nu echt de laatste fase in te gaan. Volgens onder meer het Algemeen Dagblad hebben beide clubs een mondeling akkoord bereikt en wordt de deal snel bekendgemaakt. Het vertrek van Slot levert Feyenoord miljoenen euro's op.

Toch was het hoopvol wat Liverpool na rust liet zien. De ploeg legde veel energie in de wedstrijd, wellicht door een donderspeech van Klopp. Voor de pauze had Liverpool namelijk wel veel de bal, maar zonder echt gevaarlijk te worden. Aan de andere kant was het via een van de spaarzame mogelijkheden voor West Hem wel raak. Jarrod Bowen knikte een variant van een corner binnen.

Gakpo bijna belangrijk

Nederlanders Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch speelden een hele wedstrijd. Bijna leek Gakpo een belangrijk aandeel in een overwinning voor The Reds te krijgen. Een mislukte poging van hem werd binnen gewerkt door West Ham-verdediger Angelo Ogbonna. Dat was de 1-2 voor Liverpool. Even daarvoor had Andy Robertson al gelijk gemaakt.

Helaas voor Gakpo en Liverpool viel aan de andere kant nog de 2-2, waarna Klopp Mo Salah nog bracht. Een opvallend moment was een ruzietje aan de zijkant tussen de sterspeler en zijn trainer. Daar zal het laatste nog niet over zijn gezegd. Salah kon ook de winnende niet meer forceren, waardoor Liverpool definitief kansloos lijkt voor de titel.