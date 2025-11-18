De dag van Luciano Valente kon niet meer stuk toen de 76e minuut aanbrak tijdens Nederland-Litouwen. De Feyenoord-middenvelder maakte zijn debuut bij Oranje en plaatste zich direct voor het WK met het team. Dat voelde wel een beetje gek, maar de honger naar meer is er niet minder om. "Alles bij elkaar is het een bijzondere dag."

Het debuut van Luciano Valente kwam niet helemaal uit de lucht vallen, maar was daarom niet minder mooi. Ronald Koeman liet op de persconferentie al doorschemeren dat de mogelijkheid er zou zijn en die kwam. "Toen ik langs de lijn stond dacht ik aan het hele moment. Mijn familie en je bent trots. Ook dat ik hen trots kan maken. Dat is prachtig. Alles bij elkaar is het gewoon een hele bijzondere dag. Eén die ik nooit meer ga vergeten", zijn de rake teksten van Valente na zijn debuut.

Bijzonder debuut

Het was voor Valente een bijzondere week om op een middenveld te spelen waar hij zo naar opkijkt. "Je bent met de spelers waar je normaal altijd op tv naar kijkt. Dan sta je ineens met hen op het trainingsveld en deel je alles met hen en kwalificeer je je voor het WK met hen", kijkt hij terug. "Ik denk dat ik een goede toevoeging ben. Dat is een gevoel dat ik heb. Ik ben blij dat ik mijn minuten heb kunnen maken en dat smaakt naar meer."

En dat kan zomaar eens het WK zijn, dat is uiteraard het ultieme doel. Maar daar blijft Valente nog rustig over. "Eerst lekker focussen bij de club en mijzelf niet teveel druk opleggen", vertelt hij verstandig. Toch is het haast onoverkomelijk niet over dat WK na te denken. Hij was nota bene onderdeel van de historie. Hij liep met het Nederlands elftal de ereronde om plaatsing te vieren. "Dat voelt wel gek, omdat je er bijna geen deel in hebt gehad", bekent hij.

Feest bij plaatsing

Desalniettemin was hij blij met de plaatsing. "We hebben het allemaal gedaan en het is natuurlijk wel mooi dat we vandaag kunnen winnen, dat we het mogen vieren. Het voelt niet als iets van mij, maar uiteindelijk wat ik zeg, ik ben ook supporter van Nederland. Dus ik ben ook net zo blij als hen natuurlijk. Toch ben je stiekem wel trots dat je dan vandaag precies met hen was. Er was wel een klein feestje in de kleedkamer", lacht hij.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.