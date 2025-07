Tweededivisionist De Treffers is het nieuwe thuis voor Theo Janssen. De oud-prof is niet ver van Arnhem de uitdaging aangegaan om hoofdtrainer te worden. Bij de club uit Groesbeek kende Janssen, nog altijd werkzaam bij Vitesse, een zware voorbereiding. Menig profclub kwam langs, maar dat was bewust. "We hadden deze voorbereiding ook veel kunnen winnen, maar daar heb je niks aan."