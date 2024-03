Maarten Martens kondigt vertrek van AZ-speler aan: 'Hij wil iets anders'

Dani de Wit gaat naar alle waarschijnlijkheid vertrekken bij AZ. Zijn trainer Maarten Martens heeft gehint op het vertrek van de middenvelder tijdens een interview bij ESPN.

De Wit maakte zondag een goal in de wedstrijd tegen Vitesse. Martens vertelde daarna dat hij heel blij is met zijn middenvelder, maar ook dat hij niet lang meer over hem zal beschikken. "De Wit, die is best belangrijk en die moet je houden. Het is een goede speler en een belangrijke speler voor ons. Maar wat ik vernomen heb is dat hij nog eens wat anders wil. Dat is ook wat ik van het management gehoord heb."

Beslissing

Martens krabbelt daarna wel terug en legt de toekomst van De Wit in de handen van technisch directeur Max Huiberts. "Het spreekt voor zich dat wij zo veel mogelijk goede spelers ter beschikking willen hebben. Het is nog niet beslist, maar dat laat ik aan het management en Max Huibers. Die gaat daarover beslissen." De Wit heeft een contract tot de zomer van 2024 en mag dus gratis vertrekken in de komende transferperiode.