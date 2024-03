'Italiaanse topclubs zitten achter AZ-spits Vangelis Pavlidis aan'

Vangelis Pavlidis kan aankomende zomer een mooie stap gaan maken. De Griekse spits van AZ staat namelijk heugen in de belangstelling van topclus uit de Serie A.

Tuttosport meldt dat er vier clubs uit de Serie A geïnteresseerd zijn in de 25-jarige Griek. AC Milan, Bologna, Napoli en Lazio houden Pavlidis in de gaten. Vooral Milan, de huidige nummer twee van de Italiaanse competitie, is opzoek naar een nieuwe spits. Olivier Giroud gaat naar de Verenigde Staten vertrekken. Ook Joshua Zirkzee staat in de belangstelling van de club uit de modestad.

'AC Milan wil Joshua Zirkzee naar Milaan halen, maar loopt tegen hoge vraagprijs aan' Joshua Zirkzee staat door zijn topseizoen in de Serie A in de belangstelling van een aantal grote clubs. Hij zou bovenaan het lijstje van AC Milan prijken, maar die club loopt tegen de hoge vraagprijs van Bologna aan.

Hereniging

Bij Bologna kan Pavlidis herenigd worden met een paar oud-collega's. Sam Beukema en Jesper Karlsson maakten afgelopen zomer de overstap naar de Italiaanse club, die momenteel knap tweede staat in de Serie A. Aan het einde van dit seizoen zou dat Champions League voor na de zomer betekenen.

Topscorer

Pavlidis staat momenteel bovenaan op de topscorerslijst van de Eredivisie. De Griekse spits van AZ scoorde al 23 keer dit seizoen. Daarmee houdt hij spelers als Luuk de Jong, Santiago Giménez en Brian Brobbey achter zich. De komende acht duels heeft Pavlidis nog om deze voorsprong te behouden. Te beginnen met zaterdag tegen degradatiekandidaat Vitesse.