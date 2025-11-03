Ismael Saibari verkeert in bloedvorm. De middenvelder van PSV scoorde zes keer in zijn laatste drie duels en groeide onder trainer Peter Bosz uit tot één van de smaakmakers van de Eredivisie. Aan tafel bij 'Rondo' was Theo Janssen vol lof over de Marokkaans-Belgische international. Volgens de oud-voetballer is Saibari klaar voor een stap hogerop.

"We wisten allemaal dat hij dit kon, maar nu valt alles samen", begon Janssen bij Rondo op Ziggo Sport. "Hij heeft in het verleden ook al laten zien dat hij een geweldige speler is, maar nu klopt het totaalplaatje. De spits valt weg, die plek wordt nu opgevuld door Til, en dat geeft hem meer vrijheid naar voren. Naar voren toe is hij gewoon niet te stoppen."

'Deze jongen heeft alle voorwaarden'

Janssen ziet in Saibari een complete moderne middenvelder. "Hij is sterk, snel, tweebenig, hij kan koppen en een man passeren. Deze jongen heeft alle voorwaarden om een volgende stap te maken. En hij is 25, dat is de leeftijd waarop je dat moet doen als je echt een grote carrière wilt hebben."

De oud-international denkt dat vooral Duitsland goed bij Saibari zou passen. "Een club als RB Leipzig ligt hem, net onder de wereldtop. Maar als het bij Real Madrid draait, doet hij daar gewoon mee, want die kwaliteiten heeft hij", voorziet de geprezen linkspoot.

Van Basten en Sneijder stellen verwachtingen bij

Niet iedereen was het met Janssen eens. Marco van Basten pleitte voor wat meer geduld. "Het is een goede speler en hij doet het prima, maar laat hem eerst eens de beste van de Eredivisie worden. Dán kun je zeggen dat hij klaar is voor het buitenland", tempert hij de verwachtingen.

Ook Wesley Sneijder sloot zich daarbij aan. "We zijn in Nederland snel geneigd om iemand meteen naar de absolute wereldtop te praten. Laat hem PSV eerst kampioen maken en in de Champions League een paar goede wedstrijden spelen. Dan is hij er klaar voor, maar nu nog niet." Janssen nuanceerde zijn woorden vervolgens: "Hij is geen type dat een elftal draagt, maar wel iemand die in een goed team kan uitblinken. En dat laat hij nu zien bij PSV."

'Beste speler van de Eredivisie'

Ook Ali Boussaboun ziet Saibari wekelijks uitblinken. De voormalig international van Marokko noemde hem eerder al 'de beste speler van de Eredivisie' en wees vooral op zijn groei de laatste maanden. "Hij is rustiger in zijn hoofd, slimmer in zijn spel en heeft daardoor meer energie over bij het afwerken. Daardoor zie je dat bijna elke kans nu raak is."

Volgens Boussaboun is de kans groot dat PSV komende zomer een recordtransfer tegemoet gaat. "Hij is het totaalpakket: techniek, kracht, inzicht en rendement. Als hij dit niveau vasthoudt in de Champions League en bij Marokko op de Afrika Cup, dan kan hij zomaar voor vijftig miljoen vertrekken", voorspelt hij. Eerst wacht echter een belangrijk Europees duel. Donderdag neemt PSV het in de Europa League op tegen Olympiakos, waar Saibari opnieuw één van de belangrijkste spelers zal zijn.

