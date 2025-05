'Meestervoorspeller' Rafael van der Vaart kreeg 'kippenvel' van Ajax en geeft complimenten 'met pijn in het hart'

Rafael van der Vaart heeft met 'kippenvel' en 'pijn in het hart' gekeken naar de ontknoping van de Eredivisie. PSV werd landskampioen na een knotsgekke week waarin de Eindhovenaren ten kostte van Ajax opnieuw koploper werden. De oud-voetballer had die situatie weken geleden al voorspeld.

Van der Vaart voorspelde vier weken geleden al in NOS Studio Voetbal dat PSV kampioen zou worden als ze alle wedstrijden zouden winnen. En hij kreeg dus gelijk. De 'meestervoorspeller' was zondag niet aanwezig in het programma, maar liet toch van zich horen vanuit Roemenië.

PSV'er Malik Tillman steelt per ongeluk de show tijdens interview van teamgenoot en gaat viraal PSV'er Malik Tillman heeft wel zin in een feestje na het behalen van de landstitel. Dat bleek al direct na het laatste fluitsignaal in het duel tegen Sparta (1-3). Tijdens een interview van Ivan Perisic liep de middenvelder nietsvermoedend door het beeld.

Pijn

"Wat een seizoen is het geweest. Ik heb genoten", begint hij zijn videoboodschap. "Al doet het voor mij persoonlijk natuurlijk wel pijn dat Ajax geen kampioen is geworden. Ik had gezegd: 'Als PSV alles wint worden ze kampioen.' Omdat Ajax tegen kleine ploegen heel moeilijk het verschil kan maken."

Ondanks zijn liefde voor Ajax feliciteert hij de Eindhovenaren met het kampioenschap. "Als Ajacied zijnde lijkt me dat toch wel zo netjes. En ik heb ook genoten van Ajax. Als je ziet hoe de fans er vandaag mee omgingen... Daar kreeg ik echt kippenvel van. Dus een groot compliment, fantastisch seizoen, maar met pijn in het hart: gefeliciteerd PSV."

Huilende Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt dringend advies: 'Dan heb je gewoon niet heel de wereld al meegemaakt' Francesco Farioli was ontroostbaar na afloop van Ajax - FC Twente. Er werd weliswaar gewonnen, maar het was neit genoeg om de titel binnen te slepen. Alle ontlading kwam eruit bij de Italiaan die de tranen volledig liet lopen. "Voor een voetbaltrainer ben je nooit je werk kwijt", vertelt een collega-trainer.

In de studio zijn ze verbaasd over de lovende woorden van Van der Vaart. "Hij moet eens zo positief zijn als hij hier aan tafel zit", grapt Jeroen Stekelenburg.

Ajax-feestje

Van der Vaart heeft dit weekend toch nog een Ajax-feestje kunnen vieren. Zijn zoon Damián won namelijk de bekerfinale met Ajax O19. De voormalig Oranje-international keek de wedstrijd in zijn woonplaats Boekarest met zijn vriendin Estavana Polman. Zij speelt daar bij handbalclub Rapid Bucuresti.

Rafael van der Vaart, vriendin Estavana Polman én ex Sylvie Meis uit hun dak na bijzonder moment Het was groot feest in huize Estavana Polman en Rafael van der Vaart. Het verliefde sportkoppel volgde samen met hun dochtertje Jesslynn een belangrijke wedstrijd van Dámian van der Vaart. Het leverde de nodige spanning en uiteindelijk prachtige beelden op. Ook ex Sylvie Meis deelde in de feestvreugde.

De finale moest beslist worden via penalty's en Damián nam de vierde van de strafschoppenreeks. Zijn vader was erg nerveus toen zijn zoon plaatsnam achter de bal en durfde niet te kijken, maar Van der Vaart Junior wist gelukkig te scoren. De moeder van Damián, model en presentatrice Sylvie Meis, was ook getuige van de overwinning. Zij keek de wedstrijd vanuit Duitsland.

'Nare man' Wout Weghorst afgemaakt door Hugo Borst: 'Hoe hij tegen zijn vrouw deed, ben ik nooit vergeten' De landstitel is voor PSV, maar Wout Weghorst weet na de laatste speeldag toch de aandacht op zich te vestigen. Niet omdat hij in de slotwestrijd van Ajax tegen FC Twente de beslissende 2-0 maakte, maar vanwege een klap die hij uitdeelde toen een cameraman hem in beeld nam na de wedstrijd. Het moment was volgens Hugo Borst veelzeggend. De radiomaker maakte van de gelegenheid gebruikt om een verhaal over Weghorst achter de schermen te delen.

Luister de extra aflevering van De Maaskantine over de ontknoping van de Eredivisie:

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.