Memphis Depay komt terug op lijfspreuk na revanche op EK: 'Hebben laten zien dat we voor elkaar strijden'

Memphis Depay kwam eerder deze week met een mooie spreuk. "Zonder wrijving geen glans", zei hij na het verlies tegen Oostenrijk op het EK. Nederland revancheerde zich, werkte hard voor elkaar en was heer en meester tegen Roemenië (3-0). "We hebben laten zien dat we voor elkaar vechten en willen strijden", zei de spits na afloop.

Memphis Depay kreeg zelf geen hoofdrol tegen Roemenië, maar was wel erg tevreden met de 3-0 overwinning. "We benutten onze kwaliteiten veel beter. We vonden de juiste ruimtes waardoor we gevaarlijker werden. We vonden elkaar goed aan de bal", zei Memphis.

Hij kwam zelf nog niet op het scorebord voor Nederland. Dat had wel gekund, éénmaal was de keeper zijn plaaggeest met een geweldige reflex, maar ook werd er wat slordig met de kansen omgegaan. Dat vond Memphis ook.

Deze spelers van Oranje staan op scherp tegen Turkije en moeten oppassen in de kwartfinale van het EK Nederland plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales van het EK. Oranje moet daarin volle bak gaan om de laatste vier te bereiken, maar een aantal spelers moeten oppassen. Zij missen bij een gele kaart in de kwartfinale tegen Turkije de eventuele halve finale.

Kansenregen

Nederland kreeg, zeker in de eerste helft, legio kansen om de score uit te breiden. Cody Gakpo scoorde in de twintigste minuut, maar had bij rust al veel verder voor moeten staan. "Je had jezelf wel meer moeten belonen. Als de eindpasses in de eerste helft wat beter zijn of je je kansen gewoon afmaakt… dan ga je de rust in met 2-0 of 3-0. Uiteindelijk loop je alsnog wel uit, maar dat is iets wat beter kan."

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Er werden slordige eindpasses gegeven, of net een verkeerde beslissing gemaakt. Drie keer kwam Nederland in een drie tegen twee situatie, maar nul keer werd er gescoord. "Het zijn ook keuzes die je in een wedstrijd maakt. Dat is soms lastig. Maar uiteindelijk zijn we gewoon positief over deze wedstrijd."

Corner

Memphis had een hoofdrol kunnen pakken na een bizar moment in de eerste helft. Nadat hij al een stuk of vijf corners had genomen, bedacht hij het eens anders te doen. Hij probeerde de bal met buitenkant rechts in één keer in het doel te schieten. "Ik zag de hele tijd die keeper zo ver voor zijn goal staan. Ik moest wachten, want de scheidsrechter was bezig. Dus ik zei tegen Zirkzee, die dichtbij me stond, dat de keeper zo ver stond steeds. De uitvoering was niet zoals ik in mijn hoofd had. "

Dit is de reden dat Memphis Depay, Virgil van Dijk en Xavi Simons niet met hun achternaam op hun shirt spelen Memphis Depay en Virgil van Dijk trekken veel aandacht als de sterkhouders van het Nederlands elftal. Niet alleen vanwege hun prestaties, maar ook vanwege de randzaken. Zo spelen zowel Depay als Van Dijk vanwege privéredenen met hun voornaam op hun voetbalshirt. Net als teamgenoot Xavi Simons, maar die heeft daar een andere reden voor. We zien het drietal zaterdag in Berlijn sowieso terug voor de kwartfinales.

Glansrijke overwinning

"Zonder wrijving geen glans", het zijn woorden van Memphis die na de flater tegen Oostenrijk zijn blijven hangen. Ook bij de spits zelf. Hij zei na de wedstrijd: "Dan gaat er maar eens een wedstrijd kut. Je moet dan met de wrijving zorgen dat de volgende wedstijd anders gaat."

Nederland mag zich nu opmaken voor de kwartfinale, en zal moeten blijven denken aan de woorden van Memphis: "De intentie moet er zijn om het beter te doen, dat hebben we laten zien aan elkaar. Dat we willen vechten en kunnen strijden."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.