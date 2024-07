Dit is de reden dat Memphis Depay, Virgil van Dijk en Xavi Simons niet met hun achternaam op hun shirt spelen tegen Engeland

Memphis Depay, Virgil van Dijk en Xavi Simons zullen ook woensdagavond op het veld staan in de halve finale van Oranje tegen Engeland op het EK. Het drietal is onomstreden bij bondscoach Ronald Koeman en er is nog een andere opmerkelijke overeenkomst tussen de drie spelers. Ze spelen namelijk allemaal met hun voornaam op het shirt.

Over het algemeen spelen voetballers met hun achternaam op de rug van hun voetbalshirt, maar Depay, Van Dijk en Simons zijn hierop uitzonderingen. Zij hebben ervoor gekozen om zowel bij hun clubs als Nederland met hun voornaam op het shirt te spelen. En dat doen ze allemaal om hun eigen reden.

Memphis en Denny Depay

Depay speelt al sinds het seizoen 2012/2013 met zijn voornaam op zijn shirt en dat heeft te maken met zijn band met zijn moeder. De spits van Nederland heeft een Nederlandse moeder en een Ghanese vader, maar werd opgevoed door zijn moeder. Zijn vader vertrok vlak na zijn geboorte en keerde nooit meer terug.

Voor Memphis dé reden om met zijn voornaam op zijn shirt te spelen. In 2014 zei hij bij Johnny in Oranje het volgende: "Hij heeft het dus niet verdiend om achterop mijn shirt te staan. Mijn vader spreek ik niet meer. Ik heb alles aan mijn moeder te danken en daar ben ik ook echt trots op."

Memphis Depay met 'Memphis' op zijn rug tijdens het EK voetbal in Duitsland. ©Pro Shots.

Vanaf 2017 is het contact tussen Denny en Memphis Depay wel weer toegenomen. Bij Pauw gaf hij aan dat het contact is hersteld. " Ik heb een gesprek met hem gehad en ik heb hem vergeven. Niet dat alles gelijk helemaal geweldig is. Maar we hebben af en toe contact. Dat doet mij wel goed en hem sowieso ook", zei Memphis in 2019.

Het verhaal van Virgil van Dijk

Voor Van Dijk geldt hetzelfde als voor Memphis. Hij heeft een slechte band met zijn vader, waardoor hij ervoor heeft gekozen om met zijn voornaam op zijn rug te spelen. Toen hij twaalf jaar was scheidden zijn ouders en daar had de profvoetballer het lastig mee. "Virgil vond het moeilijk om dat zijn vader te vergeven", zei Steven Fo Sieeuw, Virgil's oom, in 2018 tegen The Sun.

Virgil van Dijk speelt al jaren met 'Virgil' op zijn rug. ©Pro Shots.

"De waarheid is dat zijn vader er niet was voor veel belangrijke jaren en dat zijn moeder de echte heldin van het verhaal is. Je verwijdert de achternaam van je vader niet zonder reden van je shirt en Virgil maakt op deze wijze duidelijk hoe hij zich over hem voelt."

Geld grote drijfveer

In datzelfde interview liet ook vader Ron van zich horen. "Niemand van de familie aan zijn moeders kant gaf ooit iets om de carrière van Virgil, totdat hij een professional werd. Ik heb maar één woord om daar de reden van te beschrijven: geld", liet Ron van Dijk optekenen door The Sun.

Van Dijk over de band met zijn vader

Van Dijk is zelf allesbehalve publiekelijk over zijn band met zijn vader, maar in 2011 liet hij in het Dagblad van het Noorden van zich horen. "Ik was 11, 12 jaar toen hij ons heeft achtergelaten. Ik heb eerst nog even bij hem gewoond en daarna de keus gemaakt terug te gaan naar mijn moeder. Hij heeft het contact toen verbroken. In het begin was het niet leuk, maar ik heb hem niet meer nodig. Mijn vader heeft wel weer contact gezocht."

Xavi Simons

Naast Depay en Van Dijk speelt ook Xavi Simons met enkel zijn voornaam. Daar is in tegenstelling tot zijn twee ploeggenoten geen bijzondere reden voor. Hij heeft immers wel gewoon contact met vader Regilio, die afgelopen seizoen coach was bij FC Volendam. De kans is aanwezig dat dit vooral om marketingtechnische redenen is gedaan. Xavi is tenslotte een naam met veel status in de voetbalwereld.

Meer voorbeelden

In het Nederlandse voetbal zijn meer voorbeelden van spelers die gedurende hun carrière met hun voornaam op hun voetbalshirt speelden. Zo speelde Jordi Cruijff, zoon van Nederlandse legende Johan Cruijff, met zijn voornaam, zodat hij minder druk voelde na de prestaties van zijn vader.

Ook Giovanni van Bronckhorst speelde in zijn hoogtijdagen met een andere naam op zijn shirt. In het begin van zijn carrière speelde hij nog met Van Bronckhorst, maar daar kwam bij FC Barcelona verandering in. Hij koos niet voor zijn voornaam, maar speelde met 'Gio' op zijn shirt. De exacte reden is niet bekend.

Nederland in halve finales EK

Depay, Van Dijk en Simons staan met Oranje inmiddels in de halve finales. Het drietal startte zaterdagavond in de basis tegen Turkije. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won het duel in de kwartfinale met 2-1. Oranje mag zich nu opmaken voor de strijd bij de laatste vier, woensdag om 21.00 uur in Dortmund. Tegenstander dan is Engeland.

