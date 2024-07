Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje

Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Kans na kans kreeg Nederland om de wedstrijd in het slot te gooien. Eén van de weinige aanmerkingen op het spel van Oranje was dat er niet veel meer werd gescoord, want kansen waren er genoeg. De goals die wel werden gemaakt, waren overigens wel mooi. Cody Gakpo gebruikte maar weer eens zijn trademarkmove: naar binnen kruipen en schieten. Donyell Malen, die in de rust erin kwam, tekende voor twee doelpunten. Zij maakten écht het verschil voor Nederland.

Top(scorer): Cody Gakpo

Wie anders dan Cody Gakpo hielp Nederland weer aan een goal. Gakpo is een echte toernooispeler voor Nederland. Op het EK was hij in de groepsfase on fire maar nu op het EK ook in de achtste finales. Met zijn welbekende dribbel naar binnen toe, schoot hij de bal met rechts vlijmscherp in de korte hoek van de keeper. Een belangrijk doelpunt van de speler van Liverpool, omdat Nederland net uit een moeilijke fase kwam.

Daarna had Nederland moeite met scoren. Eindpasses waren slordig óf de afronding was niet goed. De enige die wel direct schoot was Gakpo. In de tweede helft was hij belangrijk met de assist op Donyell Malen en überhaupt in het aanvallende werk van Oranje. Een topprestatie van Gakpo. Waar Ronald Koeman zei dat Memphis een type speler is die je altijd moet laten staan, mogen we dat ondertussen juist over Gakpo zeggen. Heeft Nederland doelpunten nodig? Dan moet je bij Gakpo zijn.

Memphis en Van Dijk

Aan de kant van Nederland waren Virgil van Dijk en Memphis Depay de mindere van het stel. Allebei een voldoende, maar wel minder aanwezig dan de rest. Van Dijk was soms wat twijfelachtig met uitverdedigen en had het lastig als de druk hoog op de verdediging lag. Maar in de tweede helft was hij wel aanwezig in het organiseren.

Memphis was een aanspeelpunt in de spits bij Oranje, maar was soms wat ongelukkig in zijn passing. De corners kwamen te vaak niet aan en ook als hij de bal vasthield was de pass erna wat onzuiver. Meermaals leek hij een misverstand te hebben met Dumfries, waardoor zijn balletjes te kort waren. Met de werklust van Memphis is niks mis, daarin blijft hij belangrijk. Maar van de mannen voorin, was hij het minst gevaarlijk.

Rapportcijfers

Bart Verbruggen - 7

Nathan Aké - 7

Virgil van Dijk - 6

Stefan de Vrij - 6,5

Denzel Dumfries - 6,5

Tijjani Reijnders - 7

Jerdy Schouten - 7,5

Xavi Simons - 7

Steven Bergwijn - 6,5

Memphis Depay - 6

Cody Gakpo - 8

Donyell Malen - 7,5

Joey Veerman - (niet lang genoeg gespeeld)

Micky van de Ven - (niet lang genoeg gespeeld)

Wout Weghorst - (niet lang genoeg gespeeld)

Daley Blind - (niet lang genoeg gespeeld)



Ronald Koeman - 6,5

