Bevrijding op EK: uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen leiden sterk Nederland naar kwartfinales

Het Nederlands elftal is door naar de kwartfinale op het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boekte een 3-0 zege op Roemenië dankzij de uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen. De vleugelflitsers speelden een belangrijke rol voor Oranje en schoten hun ploeg naar de kwartfinales.

In de achtste finales van het EK voetbal begon Roemenië het beste aan de wedstrijd. De twee grootste kansen waren dan ook voor de Roemenen. In de twintigste minuut was het echter Nederland dat op voorsprong kwam. Cody Gakpo kreeg de bal van Xavi Simons, kwam naar binnen en schoot met rechts keihard in de korte hoek: 1-0. Hij maakte zo zijn derde van het toernooi.

Dé kans op 2-0 voor Oranje

Een paar minuten later kreeg Roemenië een gigantische kans op de gelijkmaker, maar Stefan de Vrij kreeg later net zo'n grote kans aan de andere kant. De centraal verdediger van Inter Milan kopte de bal van twee meter in het zijnet van het doel. De Oranjefans waren al aan het juichen, maar zagen de bal in het zijnet verdwijnen. Ook Xavi Simons had kunnen scoren, maar hij was besluiteloos en schoot nipt naast.

Geweldig begin tweede helft

Bondscoach Koeman stuurde zijn mannen met een duidelijke boodschap de tweede helft in: snel de 2-0 maken. Oranje creëerde drie geweldige kansen, maar Memphis Depay, Virgil van Dijk en Gakpo kregen de bal niet achter de Roemeense doelman Florin Nita. Gakpo schoot in de 64e minuut de 2-0 tegen de touwen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Oranje kreeg kans op kans om de score te verdubbelen, maar had het vizier niet op scherp. Onder meer een geweldige aanval via invaller Donyell Malen. De aanvaller van Borussia Dortmund gaf echter een te korte pass, waardoor Gakpo niet kon uithalen.

Malen schiet Oranje naar kwartfinale

In de 83e minuut stond het vizier eindelijk wél op scherp bij Oranje. Gakpo hield de bal knap binnen en gaf voor op Malen, die van dichtbij kon binnen tikken. Daarmee schoot de invaller het Nederlands elftal naar de kwartfinale van het EK. In de absolute slotminuut tekende Malen ook nog voor zijn tweede en de derde van Oranje van de avond. Na een geweldige counter schoot Malen hard raak.

Kwartfinale tegen Turkije of Oostenrijk

Zo heeft Nederland een plek in de kwartfinale veiliggesteld. Daarin nemen ze het op tegen Turkije of Oostenrijk. Die ploegen spelen om 21.00 uur tegen elkaar voor een plek in de kwartfinale. Nederland neemt het zaterdagavond om 21.00 uur in Berlijn op tegen de winnaar van dat duel.

