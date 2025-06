Nathan Aké lovend over 'gekke' Pep Guardiola: 'Maar je zag dat niet iedereen aan de situatie gewend was'

Manchester City beleefde een bijzonder matig seizoen voor hun doen. Maar de resultaten waren niet eens onderwerp van gesprek in de wereldwijde pers. Dat was Pep Guardiola, die als gek werd weggezet. Nathan Aké zag wat anders: “Nog altijd dezelfde energie, dezelfde passie”, ondanks alles dat speelde. “Je zag dat niet iedereen aan de situatie gewend was.”

Een groot feest brak uit aan de blauwe kant van Manchester City toen er alsnog Champions League-voetbal werd gehaald. Pep Guardiola gaf al eens aan: dat is het allerbelangrijkste wat er is. Hij noemde het even belangrijk als een kampioenschap. “Het is ook gewoon het belangrijkste als clubteam om die competitie te halen. We hebben dat nu vijftien jaar op rij gehaald, het zou echt een domper zijn geweest als we had niet hadden gehaald dit jaar.”

Ongelukkige Nathan Aké bleef na breuk maar doorgaan, met pillen: 'Ik voelde het helemaal breken' Nathan Aké beleefde misschien wel het ergste seizoen ooit in zijn carrière. De verdediger van Manchester City kampte met tal van blessures en raakte nooit echt fit. In maart brak hij zijn voet, wat betekende dat het einde seizoen was voor de Oranje-international. “Dat voelde als een opluchting”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Pep Guardiola

Terwijl Guardiola door iedereen voor gek werd verklaard, bleef hij stug zijn eigen plan trekken. Hij lag in scheiding volgens de pers, krabde zijn hoofd tot verwondingen en zou ‘gek zijn geworden’. “Hij is altijd in het team en de kwaliteiten blijven geloven. Tuurlijk merkte je in de club dat niemand gewend was om in deze situatie te zitten. Maar hoe hij met de situatie is omgegaan, is zoals hij dat altijd zou doen. Elke wedstrijdvoorbereiding was gewoon hetzelfde, hij bracht altijd dezelfde passie en dezelfde energie."

Dat geloof en die energie, kan volgens Aké zomaar geholpen hebben om die Champions League-plek binnen te halen. “Dat vertrouwen brengt hij over op de spelers en dat straalt dan uit.”

Manchester City-trainer Pep Guardiola breekt na geruchten over scheiding ook met jeugdvriend Het gaat niet goed met Pep Guardiola, zo lijkt het tenminste na berichtgeving van verschillende media. Zijn huwelijk dreigt op de klippen te lopen en de trainer van Manchester City heeft ook een jeugdvriend aan de kant geschoven.

Blessures bij City

Het was voor Aké wel pijnlijk dat hij vanaf de zijlijn moest toekijken hoe het met City verging. Hij zag dat de personele problemen debet waren aan de slechte prestaties. “Telkens moesten spelers weer razendsnel opgelapt worden, omdat er weer twee andere geblesseerd waren. Dan ga je misschien te snel”, vertelt hij over zijn eigen aanhoudende blessures. “Je voelt ook wel een verantwoordelijkheid. De situatie was gewoon zo op dat moment. Die druk leg je jezelf op, niet de club.”

“We zaten er niet lekker in, we verloren veel wedstrijden en er waren veel blessures. Je voelt dan dat de club iedereen nodig had. Misschien denk je dan achter dat je wat langer de tijd had moeten nemen, maar dat is achteraf makkelijk praten.”

'Oranje-international Tijjani Reijnders maakt droomtransfer voor 70 miljoen euro' De Nederlandse voetballer Tijjani Reijnders staat op het punt om AC Milan te verlaten en te tekenen bij Manchester City. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

WK voor clubs

Gek vindt hij het dan ook niet dat Manchester City een zwaar jaar had. “Je weet dat elk seizoen, ook in de seizoenen waar we wél wonnen, er momenten zijn geweest waar het niet lekker liep. Maar die worden snel vergeten, omdat daarna succes komt. Elke keer kwamen we er wel bovenop, maar ditmaal bleven we in de ups en downs zitten. Dan gaat het mentaal ook mee spelen.”

Waar voor veel spelers het WK clubs als een ballast wordt gezien, is dat voor Aké eigenlijk helemaal niet het geval. “Voor mij persoonlijk komt het juist wel lekker”, zegt hij lachend. “Ik kan nu juist weer lekker doorgaan. Ik val niet ineens in een grote break. Maar ik kan me voorstellen dat het druk is voor veel mensen. Er komen inderdaad nog meer wedstrijden bij, maar we kunnen er niet veel aan doen. Het enige wat we kunnen doen is daar naartoe gaan met de intentie om te winnen.”

Cristiano Ronaldo maakt opvallende keuze rond Al-Nassr en WK voor clubs Cristiano Ronaldo werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Al-Nassr. De 40-jarige aanvaller wil koste wat kost meedoen aan het nieuwe WK voor clubs, dat op 14 juni van start gaat in de Verenigde Staten. Maar zijn huidige contract in Saoedi-Arabië loopt pas eind juni af en dus ontstaat er een race tegen de klok.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.