Manchester City-trainer Pep Guardiola breekt na geruchten over scheiding ook met jeugdvriend

Het gaat niet goed met Pep Guardiola, zo lijkt het tenminste na berichtgeving van verschillende media. Zijn huwelijk dreigt op de klippen te lopen en de trainer van Manchester City heeft ook een jeugdvriend aan de kant geschoven.

Dat werd woensdag bekend. Guardiola heeft gevraagd om het contract van assistent-trainer Juanma Lillo bij City niet te verlengen, zo meldt HLN. De twee hebben een lange geschiedenis samen, maar nu lijkt er een einde te komen aan het kameraadschap.

Manchester City komt met slecht nieuws voor Pep Guardiola, grote leegloop op de bank Manchester City heeft aangekondigd dat assistent-trainers Juanma Lillo, Iñigo Domínguez en Carlos Vicens de club verlaten. Dit is onderdeel van een grote reorganisatie binnen de technische staf.

Ze ontmoetten elkaar in 1996, na afloop van de wedstrijd tussen Real Oviedo en FC Barcelona in de Spaanse competitie. Guardiola klopte op de deur van de toen 30-jarige Real Oviedo-coach Lillo. Hij was erg onder de indruk van het spel van zijn ploeg.

Hechte vriendschap

Her ontstond een hechte band. Guardiola sloot in 2006, op 35-jarige leeftijd, zijn spelersloopbaan afsluiten bij het Mexicaanse Dorados Sinaloa, waar Juanma Lillo toen coach was. In 2020 haalde Guardiola zijn boezemvriend als assistent naar Manchester City. Hij vertrekt nu voor de tweede keer, na een jaar als assistent bij Al Sadd (Qatar) in 2022 keerde hij een jaar later terug naar Manchester.

'Pep Guardiola zet aankoop van 117,5 miljoen uit de selectie na uit de hand gelopen feest' Pep Guardiola heeft een harde beslissing genomen bij Manchester City. De Spaanse trainer heeft besloten Jack Grealish niet in zijn selectie op te nemen voor de laatste competitiewedstrijd tegen Fulham.

Guardiola zou vinden dat hij en zijn technische staff té veel op dezelfde manier over voetbal denken. Hij wil opnieuw uitgedaagd worden en daarom moet er verandering plaatsvinden. Hij haalde ook al hard uit naar het bestuur va City. "Ik ben niet van plan om volgend seizoen elke week vijf, zes spelers die goed hebben getraind uit de selectie te laten, omdat het nu eenmaal moet. Als het zo zit, ben ik weg.”

Huwelijk

Ondertussen staat ook zijn huwelijk met jeugdliefde Cristina Serra onder hoogspanning. Volgens de laatste geruchten zou Guardiola wel zijn uiterste best doen om zijn relatie te redden. Volgens El Nacional en BILD overweegt Guardiola nu wekelijks naar Barcelona te reizen, om zijn gezin tussen de wedstrijden door vaker te kunnen zien. Daarmee lijkt de trainer, die eerder bekend stond om zijn volledige toewijding aan het voetbal, nu te streven naar een betere balans tussen werk en privé.

