Het was weer raak in de VriendenLoterij Eredivisie. Na de interlandbreak ging het afgelopen weekend niet over welke club het beste uit die break gekomen was, maar over de scheidsrechters. Het niveau van de arbitrage staat vaker ter discussie, maar dit weekend heeft een aantal het wel erg bont gemaakt. Het zal een zware maandag worden bij de KNVB.

Waar het de eerste speelrondes van dit nieuwe seizoen nog redelijk stil bleef rondom het niveau van de scheidsrechters was het afgelopen weekend wel raak. En terecht. Het niveau van de Nederlandse arbitrage was bedroevend slecht dit weekend. Niet alleen jonge scheidsrechters gingen opzichtig in de fout, ook een ervaren scheidsrechter ging de mist in.

Grote fouten

Terwijl er een voetbalspektakel gaande was bij NEC-PSV, voerden de scheidsrechters de boventoon dit weekend. Ook bij die wedstrijd was Danny Makkelie niet onomstreden. De ervaren scheidsrechter vond een sandwich op de doorgebroken Kento Shiogai reden genoeg om gewoon door te spelen.

Collega Alex Bos besloot later op de avond koppig te doen. Hij zag na een oproep van de VAR zijn fout terug en besloot vervolgens bij zijn beslissing te blijven. Een onbegrijpelijke actie, daar kan de VAR niet voor bedoeld zijn.

Kuipvrees

Maar het meest bedroevende van dit weekend, was het optreden van Nick Hensgens, die voor het eerst in De Kuip floot tijdens Feyenoord-Heerenveen. Dat laatste was te zien, want geen moment had hij de wedstrijd onder controle. Het is goed dat de KNVB scheidsrechters rustig brengt bij grote clubs tegen minder grote clubs, maar daar was Hensgens overduidelijk nog niet klaar voor. De welbekende 'Kuipvrees' geldt blijkbaar ook voor scheidsrechters.

In het stadion was overduidelijk dat de spelers een loopje met hem namen en dat werd met elke beslissing erger. De rode kaart voor Anis Hadj Moussa was wel goed gezien, maar ook daar had hij de ingreep van de VAR voor nodig. Hierna was hij de grip helemaal kwijt. De rode kaart die hij aan Heerenveen gaf was onbegrijpelijk en schandalig. Tot overmaat van ramp moest hij ook nog zijn broekje wisselen, wat al helemaal knullig toonde.

Modderfiguur

De KNVB wacht een drukke maandag om alles te evalueren. Het niveau van afgelopen weekend mag absoluut geen voorbode zijn voor de rest van het seizoen. Het is profvoetbal en daar hoort degelijke leiding aan gegeven te worden. Internationaal gezien sla je anders echt een modderfiguur. Op basis van afgelopen weekend zou maar één scheidsrechter in aanmerking komen voor een duel in één van de Europese toernooien en dat is Serdar Gözübüyük.