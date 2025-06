Op dinsdag is het programma van het aankomende Premier League-seizoen bekendgemaakt. Een supercomputer heeft inmiddels de eindstand voorspeld, en als de voorspelling uitkomt, dan is dat goed nieuws voor Arne Slot.

Verwacht wordt dat Liverpool erin slaagt om de Premier League-titel te verdedigen. Al zal dat niet met een al te hoog puntenaantal zijn. Sterker nog, nadat ze het afgelopen seizoen eindigden met 84 punten – het laagste aantal voor een kampioen sinds Leicester’s 81 punten in 2016 – wordt voorspeld dat het team van Arne Slot komend seizoen slechts zo’n 77 punten zal halen.

Ongewenst record

Dat plaatst hen twee punten vóór Arsenal, dat volgens de voorspelling op de tweede plaats eindigt. Als dat zo zou zijn dan hebben ze een ognewenst record in handen: de eerste club in de Premier League-geschiedenis die vier seizoenen op rij als tweede eindigt. In mei evenaarden ze al het record van drie opeenvolgende tweede plaatsen — een prestatie die eveneens door Arsenal werd neergezet tussen 1999 en 2001.

Ook voor Manchester United is de voorspelling niet heel hoopvol. De club zal twee punten tekort komen voor een Europees ticket. Al is het wel een verbetering ten opzichte van vorig seizoen, toen ze maar liefst 23 punten verwijderd waren van plek zeven.

Tottenham, dat ook een beroerd seizoen beleefde met een zeventiende plaats, zal een betere sprong maken dan Man United. Zij zullen eindigen op de zevende plek, waarmee ze een ticket voor de Conference League veiligstellen.

Degradatie

Voor de promovendi is er weinig hoop. Zo wordt voorspeld dat Leeds United, Burnley en Sunderland respectievelijk op de achttiende, negentiende en twintigste plek eindigen, wat degradatie betekent.

Volledige ranglijst

Benieuwd naar de volledige voorspelde ranglijst? Onderstaand vind je waar alle ploegen volgens de supercomputer zullen eindigen.

Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea Newcastle United Aston Villa Tottenham Hotspur Bournemouth Manchester United Crystal Palace Brighton Nottingham Forest Brentford Fulham Everton West Ham United Wolves Leeds United Burnley Sunderland

