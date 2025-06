Na een succesvolle loopbaan als hoofdtrainer en assistent keerde Fred Rutten het hectische trainersleven de rug toe. Hij liet een opmerkelijk aanbod van Erik ten Hag aan zich voorbijgaan en koos voor een rol buiten de schijnwerpers. Wat bewoog Rutten om niet voor de spotlights van Manchester United te kiezen, maar voor een rustiger bestaan op de achtergrond? "Ik wilde niet in die rollercoaster komen", stelt Rutten.

Rutten, oud-trainer van onder meer Schalke’04, FC Twente en Feyenoord, ziet zichzelf tegenwoordig niet meer dagelijks langs de zijlijn. Hij verklapt dat hij een directe rol bij een Europese topclub bewust aan zich voorbij had laten gaan. Hij kreeg van Ten Hag een aanbieding om mee te gaan als assistent naar Manchester United. "We hebben samengewerkt bij FC Twente en PSV. Bij beide clubs was ik de hoofdcoach en was Erik mijn assistent. Maar ik heb in 2022 de keuze gemaakt om niet mee te gaan", legt Rutten uit tegenover Sportnieuws.nl.

Gezondheidsproblemen

De inmiddels 62-jarige Gelderlander koos voor een rol als assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij bij PSV. "Ik heb een gezin en kleinkinderen en die wil ik af en toe ook nog weleens zien. Ik wilde niet in die rollercoaster komen van zo’n grote Engelse topclub. En achteraf is het ook heel goed dat ik dat niet heb gedaan, in verband met mijn gezondheid. Ik wil daar verder niets over kwijt, maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb", vervolgt Rutten.

Adviseur bij NEC

Tegenwoordig is hij één van de technische adviseuren bij NEC, dichtbij zijn geboorteplaats Alverna. "Mij bevalt het leventje ‘zonder’ voetbal wel goed, hoor. Ik ben natuurlijk nog actief als adviseur, maar dat is eigenlijk op de achtergrond. Dus ik ben niet meer direct in het werkveld actief."

Rutten houdt echter nog een slag om de arm, want hij blijft dolgraag betrokken als de nieuwe NEC-trainer Dick Schreuder daar oren naar heeft. “Ze kunnen mij altijd consulteren, dat is hartstikke leuk. Ik vind het ook wel héél leuk dat mensen mij nog steeds heel erg zien. Dat respecteer ik enorm. En dan is het extra mooi dat de club toch een mooie groei heeft doorgemaakt", sluit de oud-succestrainer af.

Ontwikkelaar van jong talent

Rutten begon zijn carrière als betrouwbare verdediger bij FC Twente, waar hij later zijn eerste stappen als trainer zette. Zijn trainersloopbaan bracht hem langs toonaangevende clubs als FC Twente, PSV, Schalke’04, Vitesse en Feyenoord. Rutten stond bekend om het ontwikkelen van jong talent. Zowel nationaal als internationaal genoot hij respect, met avonturen in Duitsland en Cyprus. Zijn invloed op het Nederlandse voetbal is blijvend, niet alleen als hoofdcoach maar ook als mentor en adviseur van onder meer Van Nistelrooij, waarmee hij een stempel drukte op meerdere generaties.