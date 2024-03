Nieuwe klap voor Vitesse: 'Eigenaar Gelredome trekt zich terug uit gesprekken om club over te nemen'

Weer een enorme klap voor Vitesse. De club staat er slecht voor in de Eredivisie en ook op bestuurlijk vlak is er veel te doen rondom de club. Michael van de Kuit, eigenaar van stadion Gelredome, wilde de helpende hand toesteken door Vitesse over te nemen, maar zou zich hebben teruggetrokken uit de gesprekken.

Voetbal International meldt dinsdag dat Van der Kuit een slecht gevoel heeft overgehouden aan een gesprek met Paul van der Kraan, die deze maand werd binnengehaald als adviseur. Van der Kuit zou tijdens dat gesprek hebben gehoord dat de club in gesprek is met meerdere partijen.

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de eigenaar van het stadion. Hij hoopte snel tot een oplossing te komen. Van der Kuit heeft de club schriftelijk gemeld dat hij zich voorlopig terugtrekt. Hij zou nog altijd Vitesse willen overnemen, maar dan niet op deze manier.

'De redder van Vitesse'

Van de Kuit hoopte 'het stadion en Vitesse bij elkaar te brengen' door de club over te nemen. Hij zou daarover zelfs al in gesprek zijn gegaan met de KNVB, de onafhankelijke licentiecommissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat lijkt nu dus voor niets.

Stadioneigenaar GelreDome wil Vitesse overnemen: 'Club behoeden voor de ondergang' De eigenaar van Stadion GelreDome, Michael van de Kuit, wil zo snel mogelijk Vitesse overnemen. Hij noemt de huidige situatie van de club 'onhoudbaar' en is al in gesprek met de KNVB en Economische Zaken.

Vitesse bleek echter niet zo happig te zijn op de steun van Van de Kuit, zo liet hij eerder al weten aan VI. "In een reactie op mijn brief heb ik als antwoord een bedankje voor de interesse ontvangen, maar geen uitnodiging voor een gesprek. Ik kan niet zeggen dat het me verrast. Sinds we vorig jaar die hele discussie over de stadionhuur hebben afgerond, heb ik nooit meer gesproken met algemeen directeur Peter Rovers."

Coley Parry en de Common Group

Een voorwaarde voor de steun van Van de Kuit zou het loslaten van beoogd eigenaar Coley Parry zijn. De Amerikaan leek lang de club over te nemen, maar de licentiecommissie sloeg dit verzoek af. Vitesse is wel in beroep gegaan. "Mijn eerste eis is wel: trek het hoger beroep bij de KNVB in. De licentiecommissie heeft een heldere conclusie getrokken over Coley Parry en de Common Group. Ik denk dat daar weinig tegenin te brengen valt. Parry voldoet niet aan de eisen die gelden in het Nederlandse voetbal, dus moet Vitesse afscheid van hem nemen. In plaats daarvan blijft Vitesse zich aan hem vastklampen."

"Uit de woorden van Vitesse naar aanleiding van de bevindingen van de licentiecommissie, begreep ik dat ze zelf ook niet heel veel vertrouwen in het hoger beroep hebben", vervolgt Van de Kuit zijn verhaal. "Logisch ook; als Parry het al anderhalf jaar niet kan aantonen, lijkt het mij sterk dat hij dat nu in hoger beroep ineens wel kan. Ze hebben deze stap gezet onder het mom: niet geschoten is altijd mis. Ik vind dat onverstandig. De licentie staat op het spel. Vitesse heeft de KNVB nu keihard nodig om tot een oplossing te komen. Bovendien kost zo’n hoger beroep tijd. Het kan nog weken gaan duren voordat de uitspraak er is. Die tijd heeft Vitesse niet."