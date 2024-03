Stadioneigenaar GelreDome wil Vitesse overnemen: 'Club behoeden voor de ondergang'

De eigenaar van Stadion GelreDome, Michael van de Kuit, wil zo snel mogelijk Vitesse overnemen. Hij noemt de huidige situatie van de club 'onhoudbaar' en is al in gesprek met de KNVB en Economische Zaken.

"Dit is het juiste moment om het stadion en Vitesse bij elkaar te brengen", vertelt Van de Kuit bij Omroep Gelderland. "Stadion Arnhem is tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie onhoudbaar is en slechts tot intrekking van de KNVB-licentie kan leiden indien zich geen levensvatbare alternatieven aandienen."

Volgens de stadioneigenaar is het twee voor twaalf, en daarom voelt hij zich genoodzaakt actie te ondernemen. Hij wil de club "behoeden voor een ondergang".

Vitesse bevestigt brief van Economische Zaken: 'Hebben de gevraagde informatie direct verschaft' Vitesse heeft al bonje met de KNVB, maar heeft nu een nog grotere tegenstander tegen zich in het harnas gejaagd. De Nederlandse politiek bemoeit zich nu met de voetbalclub uit Arnhem, die op het randje van de afgrond balanceert. Vitesse voelde zich genoodzaakt om te reageren op de situatie.

Vitesse is op zoek naar een nieuwe eigenaar of een andere oplossing, nadat een overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry werd geblokkeerd door de KNVB.

Van de Kuit is al in gesprek met de KNVB. "Stadion Arnhem is inmiddels in contact getreden met de KNVB, de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat." Mocht de zakenman de club in handen krijgen dan zouden de aandelen van de Rus Valery Oyf worden overgedragen.