PSV kende een uitstekend begin tegen Atlético Madrid met een razendsnelle voorsprong. Vlak voor rust brachten Matej Kovar en Yarek Gasiorowski zichzelf echter zéér onnodig in de problemen met het opbouwen.

PSV kwam al flink onder druk te staan in de eerste helft tegen Atlético Madrid, maar deed zichzelf vooral te kort. PSV-goalie Kovar speelde Gasiorowski in met een haast onmogelijke inspeelpass en dat zorgde meteen voor een tegentreffer, doordat de Spaanse mandekker daar niet op was ingesteld. Atléti onderschepte de bal simpel, waarna Julian Alvarez de gelijkmaker binnen werkte.

PSV blijft onder Bosz al drie seizoenen vasthouden aan het principe om een 3 tegen 2 te creëren in de opbouw, maar tegen Atlético Madrid kreeg de ploeg van Peter Bosz daardoor wel een tegentreffer te slikken. Peter Bosz wil dat doelman Kovar blijft opbouwen en ziet daarvan opnieuw de consequenties.

Ziggo-analist Youri Mulder, die zelf jarenlang voetbalde voor FC Twente en Schalke 04, begreep helemaal niets van de PSV-opbouw. "Je schiet jezelf gigantisch in de voet door dit slappe gedoe achterin. Je moet er niet zo lammekakkerig ingaan. Gasiorowski komt goed weg dat hij geen rood krijgt, dit is zó ongelofelijk dom", stelt Mulder, die niet per se één schuldige ziet. "Gasiorowski ziet niet wat er gebeurt en Kovar moet die bal natuurlijk niet inspelen."

Schitterende treffer van PSV

Het tegendoelpunt was een flinke domper voor PSV, want ze kwamen door een geweldige treffer op voorsprong. Guus Til tikte gemakkelijk binnen na een goede breedtebal van Couhaib Driouech.

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.