Coach Erik ten Hag staat na United-debacle opnieuw voor loodzware opgave: 'Hopelijk hebben ze een lijstje klaarliggen'

De Nederlandse voetbalwereld kijkt reikhalzend uit naar de volgende stap van Erik ten Hag: het hoofdtrainerschap bij het succesvolle Bayer Leverkusen. Sportnieuws.nl sprak met oud-trainer Gertjan Verbeek, geboren Enschedeër én ervaringsdeskundige bij onze oosterburen, over de Duitse topclub én wat Ten Hag daar kan verwachten. "Er komt héél veel geld binnen", stelt Verbeek.

Verbeek kent Leverkusen goed vanuit zijn eigen trainersloopbaan. "Vanuit mijn tijd bij Bochum, tussen 2013 en 2015, zijn we regelmatig te gast geweest bij Leverkusen om te oefenen. In de interlandperiodes speelden we vaak tegen elkaar én ik ben ook vaak genoeg uitgenodigd bij Champions League-wedstrijden van Leverkusen", vertelt de oud-trainer tegen Sportnieuws.nl.

'Alle faciliteiten voor goede resultaten'

De voormalig trainer van onder meer Feyenoord, AZ en FC Twente heeft een uitgebreide lofzang over de nummer twee van de Bundesliga. "Het is een heel goed georganiseerde club, ze hebben het daar fantastisch voor elkaar. Het is wel een klein stadion (capaciteit van dertig duizend), maar de trainingsvelden, de accommodatie en de faciliteiten zijn echt fantastisch om goede resultaten te boeken."

Financiële slagkracht

Naast de uitstekende faciliteiten beschikt Leverkusen ook over een sterke financiële basis. "Er zit een héél grote sponsor achter, dus geld hebben ze wel. Maar hebben ze ook een goede scouting?", vraagt Verbeek zich af. Volgens de huidig analist is het een voordeel dat de club zich weer voor de Champions League heeft geplaatst. "Daardoor komen er ook weer een aantal miljoenen. Het is voor Ten Hag alleen écht te hopen dat ze een goede technisch directeur hebben..."

'Ten Hag moet kunnen meebeslissen'

Bij Duitsers heerst over het algemeen een duidelijke voetbalvisie, maar de rol van de hoofdtrainer blijft cruciaal – óók in het aankoopbeleid. Dat vindt Verbeek. "Als hoofdtrainer kun je bijna geen spelers scouten, omdat je te druk bent met je eigen elftal. Alhoewel, hij heeft nu wel bijna een jaar de tijd gehad om rond te kijken in allerlei competities om spelers in de gaten te houden. Als club zou ik Erik wel meenemen in de beslissingen uiteraard, want hij moet ermee werken."

Liverpool rooft Leverkusen leeg

Daarom is volgens Verbeek een actieve en vooruitziende scouting essentieel. "Ik hoop dat ze goed voorbereid zijn. Zij moeten ook weten dat er belangstelling voor die en die speler komt", doelt Verbeek onder meer op de verkoop van Oranje-international Jeremie Frimpong aan Liverpool én de aanstaande transfer van Florian Wirtz, ook naar de club van Arne Slot. "Het lijkt me logisch dat ze daar rekening mee houden en dat ze dan een lijstje klaar hebben liggen."

Succes lastig te evenaren

Xabi Alonso maakte vorig seizoen indruk door Bayer Leverkusen naar het kampioenschap te leiden, en dit jaar volgde een sterke tweede plaats. Zijn succesformule bleef niet onopgemerkt buiten Duitsland: Real Madrid, waar hij ooit zelf speelde, haalde hem binnen als nieuwe trainer. Daardoor komt Ten Hag nu voor de zware taak te staan om de populaire en succesvolle Alonso op te volgen. Zulke bijzonder uitzonderlijke prestaties evenaren is echter een enorme uitdaging.