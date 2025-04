Ontslagen trainer openhartig over moeilijke tijd bij VVV: 'Toen gingen ze zelfs mijn kinderen bedreigen'

Robert Maaskant is weer trainer in het profvoetbal, maar heeft een jaar of zes over zijn terugkeer gedaan. Tijdens zijn laatste periode bij VVV Venlo maakte hij zijn zwaarste tijd mee, erkent hijzelf. "Daar werd een beetje uit domheid gereageerd toen we te weinig wonnen." Vooral de bedreigingen aan het adres van z'n gezin kon hij niet waarderen.

Het is een beetje van alle tijden: ontevreden supporters die zich tegen de club gaan keren als het slecht gaat. Het was afgelopen week raak in Tilburg. Het gaat niet goed met Willem II en dus kwamen er allemaal spandoeken rondom het stadion, met teksten dat de trainer eruit moet. Ook was er kritiek op het bestuur.

Onrust bij Willem II

De actie werd onder de supporters niet zo breed gedragen, en dat snapt Robert Maaskant wel. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine sprak hij zijn verbazing uit over de teksten. "Ik begreep ze ook niet helemaal. Zeker die over Peter Maes op een gegeven moment. Van het bestuur moet iets doen, want anders is de trainer de pineut. En toen dacht ik, is dit nou beschermend voor hem, ja of nee? Dus ik denk dat ze zichzelf niet helemaal begrepen hebben, die fans."

Bedreigingen in Venlo

Maaskant maakte zelf dan nooit zulke spandoeken mee, maar kreeg weleeens de fans tegen zich. Dat was in zijn vorige klus bij VVV Venlo. De club uit Limburg speelde in de Eredivisie en kwam maar niet tot scoren. "Daar werd een beetje uit domheid op gereageerd", vindt Maaskant. "Ondanks dat we qua statistieken best wel aardige dingen deden. Maar we scoorden gewoon bijna niet. En iedere bal vloog er bijna in. Dan verlies je te veel wedstrijden. Daar heb ik geen moeite mee. Een resultaat."

Waar hij wel moeite mee had was de manier waarop er gereageerd werd op de lastige situatie. "Maar op het moment dat mensen die nooit naar een wedstrijd komen kijken, tijdens de wedstrijd met een capuchon opstaan, veertig bier naar binnen aan het werken zijn, en dan allemaal dingen gaan roepen en bedreigingen... dan is dat erg vervelend. Want dat waren het: op een gegeven moment gingen ze zelfs mijn kinderen bedreigen.

Geen wrok

Daar trok hij een lijn. "Maar dat is dan het begin van het einde, want het bestuur kiest altijd voor veiligheid en dus voor de fans. Het toenmalige bestuur is daar gelukkig weg. Want je ziet ook wat een chaos dat geworden is daar. Als je gaat luisteren naar mensen met een capuchonnetje op, dan is het voetbal verloren."

Toevallig moet Maaskant zondag die kant op met zijn Helmond Sport, maar enig wrok koestert hij absoluut niet meer. "Nee, want er zijn heel veel mensen die daar hartstikke goed werk hebben geleverd. Het is ook een hele leuke club. Dus zeker geen wrok, alleen ben ik niet vergeten hoe sommige dingen gelopen zijn."

In de twaalfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het grote aantal inactieve trainers in Nederland en de situatie bij Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld op het leven van de recent overleden Leo Beenhakker, de leegloop bij PSV en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland.