Grote kritiek op Mark van Bommel na afwijzen NEC: 'Enige dat ik kan bedenken is dat je faalangst hebt'

Mark van Bommel wees recentelijk een nieuwe baan als trainer af bij NEC Nijmegen. Hij is van een generatie topvoetballers die al gauw het trainerschap vonden, maar nu al een tijd zonder baan zitten. Daar begrijpt collega Robert Maaskant helemaal niets van. "Waar moeten die gasten zich nou druk om maken?", vraagt hij zich hardop af. "Ga weer trainen!"

Er was een tijd dat er ontzettend veel oude topvoetballers van Nederlandse komaf actief waren als trainer. Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Philip Cocu, Frank de Boer en vergeet ook niet Jaap Stam. Al deze namen zijn ondertussen niet meer werkzaam in het profvoetbal, maar zijn bijvoorbeeld analist. Dat vindt collega Robert Maaskant jammer.

Mark van Bommel

Hij hekelt al helemaal de keuze van Mark van Bommel, die afgelopen maand zijn nee-woord gaf aan NEC, dat hem had benaderd. "Dat verbaast mij echt. Dan denk ik van, joh... Ik ben gewoon nieuwsgierig, het is geen waardeoordeel, maar waarom volg je nou niet je hart?", begint Maaskant. " Pak gewoon een club omdat je het leuk vindt om te doen en om te trainen. Want de enige reden wat mij betreft om daar nee tegen te zeggen, is dat je faalangst hebt. Dit kan mijn carrière breken, denkt hij misschien."

Stam vindt hij dan weer een ander verhaal. "Hij is momenteel actief ver onder zijn niveau bij DOS Kampen maar hij is wel bezig met voetbal", benoemt hij. Dat kan van bijvoorbeeld Frank de Boer niet gezegd worden, hij is al een hele poos uit beeld. "Hij zegt dus, ik wil wel. Maar doet nee", vindt Maaskant.

Marco van Basten

Wat alle trainers met elkaar te maken hebben, is dat ze vrij snel na hun eigen carrière al begonnen als trainer en snel successen boekten. "Als jij liefde hebt voor het vak en weet hoe leuk het is om te trainen, ga dan gewoon weer aan de slag. Ga trainer zijn, ga dingen ontdekken. En als je dan bij wat kleinere clubs zit, kan je misschien nog wel veel meer profileren dan bij een grote club."

Of sommige trainers niet alleen gemaakt zijn voor het grote werk, daar wil Maaskant niet in mee gaan. Presentator Rick Kraaijeveld legde het voorbeeld van Marco van Basten voor. De wereldvoetballer begon bij kleinere clubs maar kwam niet lekker uit de verf. "Had hij niet gewoon hoog moeten beginnen bij, bijvoorbeeld AC Milan ofzo? Daar begrijpen ze hem en zijn topsportmentaliteit helemaal natuurlijk."

'Dat is achterlijk'

Dat vindt Maaskant toch een ander geval. "Hij heeft het geprobeerd en het was niks voor hem, daar heb ik vrede mee." Toch moet hij nog een kritische noot laten vallen: "Het is natuurlijk achterlijk geweest dat Marco van Basten bondscoach is geworden met zijn palmares. Ik vind dat je als bondscoach eerst jarenlang een staat van dienst moet hebben in het clubvoetbal."

De trainers moeten volgens hem maar eens een voorbeeld nemen aan Ruud van Nistelrooij die na een korte pauze weer begon als hoofdtrainer bij Leicester City. Dat pakt niet goed uit, maar dat maakt niet uit voor Maaskant. "Dat gaat fout. Nou en? Waar moeten die gasten zich nou druk om maken?", vraagt hij zich af. "ben je bang dat je niet meer bij Barcelona of bayern aan de bak komt?"

