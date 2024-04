Alex Kroes brak als AZ-directeur regels van de KNVB: ook voetbalbond start onderzoek

De problemen van Alex Kroes lijken alsmaar te groeien. De nieuwe algemeen directeur van Ajax werd eerder deze week geschorst door zijn club vanwege aanwijzingen dat hij had gehandeld met voorkennis. Later werd duidelijk dat hij ook de regels van zijn vorige werkgever AZ had overtreden en nu heeft de KNVB bevestigt dat Kroes zich ook niet aan hun regels heeft gehouden. De bond start dus ook een onderzoek.

Kroes kwam eerder deze week in opspraak nadat bleek dat hij 17.500 aandelen van Ajax had gekocht op het moment dat hij wist dat hij de nieuwe directeur zou gaan worden. Aangezien dat informatie is waardoor het aandeel kan gaan stijgen, lijkt het erop dat hij heeft gehandeld met voorkennis. Dat is strafbaar en dus schorste Ajax hem. De club heeft het voornemen om Kroes later definitief de laan uit te sturen.

Kroes vocht de beslissing aan, maar heeft zichzelf met zijn verklaring daarover waarschijnlijk in de voet geschoten. Hij meldde namelijk dat hij eerder al aandelen van de club had gekocht. Hij noemde daarbij 6 april 2022 als eerste datum. Toen was hij echter in dienst van AZ en dat lijkt hem nu nog meer problemen op te leveren.





Geschorste Alex Kroes gaat besluit Ajax aanvechten: 'Kan me hier niet bij neerleggen' Alex Kroes gaat de beslissing van Ajax om hem te schorsen aanvechten. De club maakte dinsdag bekend dat de algemeen directeur per direct geschorst wordt vanwege aanwijzingen dat hij heeft gehandeld met voorkennis. Kroes gaat de beslissing aanvechten bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Onderzoek naar Kroes én AZ

De Volkskrant meldt donderdag dat Kroes daarmee namelijk ook de regels van de KNVB heeft overtreden. De voetbalbond heeft dat bevestigd aan de KNVB. Het is namelijk zo dat bestuurders van een voetbalclub geen aandelen van een andere betaaldvoetbalclub mogen hebben. Dat staat in een speciale richtlijn die de KNVB heeft opgesteld.

Dat kan niet alleen problemen opleveren voor Kroes, maar ook voor AZ. De KNVB legt de zaak voor aan de licentiecommissie en AZ is de houder van de licentie. De Alkmaarders zullen dus zelf ook opheldering moeten geven over hoe dat precies zit. Daarover heeft de KNVB de club inmiddels ingelicht. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.

Na eerste 'onofficiële' gesprek met Danny Blind in 2022 kocht Alex Kroes al aandelen van Ajax Het nieuws over de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes houdt de gemoederen bezig in de Nederlandse voetbalwereld. ESPN komt nu met een opvallende reconstructie over hoe het misging in Amsterdam.

Onderzoek AFM

Kroes liet in zijn verklaring dat hij de zaak wil laten onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten(AFM). Hij vindt dat de club erg voorbarig is geweest door hem te schorsen en wil dat het eerst onafhankelijk onderzocht wordt. Hij noemde de beslissing om aandelen te kopen 'niet zijn slimste'.

Kroes was nog maar net in dienst van Ajax. Hij begon op 15 maart nadat hij maandenlang moest wachten om aan de slag te gaan in Amsterdam. Er stond namelijk in zijn contract bij AZ dat hij maandenlang niet mocht werken bij een concurrent. Na ruim twee weken lijkt het er echter op dat zijn tijd bij Ajax er alweer op zit.