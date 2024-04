Deze mensen worden genoemd als opvolger van Ajax-algemeen directeur Alex Kroes

Er lijkt geen terugweg meer voor Alex Kroes als algemeen directeur voor Ajax. Hij werd dinsdag op non-actief gesteld omdat hij een week voor de bekendmaking van zijn nieuwe functie aandelen heeft gekocht. Inmiddels duiken er overal namen van opvolgers op. Zie jij door de bomen het bos niet meer, wees dan niet getreurd, wij zetten alle potentiële opvolgers op een rijtje.

Valentijn Driessen en Mike Verweij bespraken bij een speciaal ingelaste podcast Kick-off enkele namen. De voornaamste kandidaat is Michael Kinsbergen, die eerder al voor Ajax werkte en destijds Edwin van der Sar klaarstoomde voor de functie van algemeen directeur. Volgens Verweij moet er een 'puinruimer' komen. "Er is maar één man die dat kan, en die heeft het eerder ook al gedaan bij Ajax, en dat is Michael Kinsbergen", concludeerde Driessen.

Een andere optie is volgens hem Wim Jonk, maar dan moet er wel wat veranderen in de top van Ajax. Volgens Driessen zijn de huidige bestuurders bang voor hun eigen positie. "Daar komt Ajax geen meter verder mee", zei hij. Verweij tipte op zijn beurt Menno Geelen, die momenteel in dienst is als commercieel directeur en vorig jaar na het vertrek van Edwin van der Sar al bedankte voor de functie als algemeen directeur.

Bert van Oostveen

Driessen had een drukke dag, want 's avonds zat hij ook bij Vandaag Inside. Daar noemde hij de naam van Bert van Oostveen, die tussen 2010 en 2016 bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal bij de KNVB was. Van Oostveen heeft nauwe banden met Van Praag, die voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), is. "Die hebben heel veel samengewerkt bij de KNVB", stelde Driessen.

CEO Circuit Zandvoort

Via BNR kwam er een naam die momenteel in de Formule 1 zit, namelijk Robert van Overdijk. Dat is de directeur van Circuit Zandvoort en hij speelde een belangrijke rol in de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. Ajax zal haast moeten maken met hem, want Van Overdijk is gewild. Ook AZ, FC Twenten en Willem II zitten of zaten achter hem aan.

Van Overdijk is bij AZ in beeld om een van de twee vacante directeursfuncties te bekleden. Eentje is vrijgekomen door het vertrek van Kroes, de ander door de aanstaande aftocht van algemeen directeur Robert Eenhoorn. Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Visma | Lease a bike, neemt waarschijnlijk een stoeltje over, de ander lijkt gereserveerd voor Van Overdijk.

"Die Robert van Overdijk blijkt enorm hot te zijn. Hij was al eerste kandidaat bij Willem II en hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twente", vertelt journalist Jaap de Groot. "Nu er misschien een functie vrijkomt bij Ajax wordt zijn naam wel serieus genomen, ook bij Ajax, als Alex Kroes weg zou gaan."

