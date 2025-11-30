PSV heeft zondagmiddag zonder moeite afgerekend met FC Volendam. In het Philips Stadion won de ploeg van Peter Bosz met 3-0 en pakte het opnieuw drie punten in de Eredivisie. Joey Veerman, Ricardo Pepi en Guus Til zorgden voor de doelpunten in een wedstrijd waarin PSV vanaf de eerste minuut superieur was. Een passende afsluiter van een droomweek, waarin ook de historische 1-4 zege op Anfield werd geboekt.

PSV schoot uit de startblokken en zette Volendam direct onder zware druk. Voor Joey Veerman kreeg de middag bovendien een extra lading: de middenvelder stond opnieuw tegenover zijn oude club en tegen de ploeg waar hij in 2016 doorbrak, was hij direct trefzeker. Na zes minuten hield Ricardo Pepi in de zestien knap het overzicht en tikte Veerman via een Volendams been de 1-0 binnen.

De thuisploeg bleef het tempo hoog houden en kreeg kans op kans. Halverwege de eerste helft verdubbelde Pepi de voorsprong met een fraaie halve omhaal, goed voor de 2-0. Even later schoot hij rakelings naast, terwijl Sergiño Dest een grote kans op de 3-0 door Van Oevelen gekeerd zag worden en Ismael Saibari de paal raakte. Pas vlak voor rust liet Volendam zich één keer zien via Henk Veerman, maar doelman Kovář bracht redding.

Til beslist het duel na rust

Ook na rust gaf PSV meteen gas. Paul Wanner testte Van Oevelen met een gevaarlijk schot en in de rebound kreeg Saibari een grote mogelijkheid, maar opnieuw bleek de Volendam-keeper een sta-in-de-weg. Even later kreeg Saibari nog een vrije schietkans, maar wederom zonder succes.

De derde treffer viel uiteindelijk in de 55ste minuut. Guus Til, de laatste weken amper af te stoppen, schoot de bal vanuit een lastige hoek knap in het zijnet. Het was alweer zijn tiende Eredivisie-doelpunt van het seizoen en meteen de definitieve beslissing. Daarna schakelde PSV een tandje terug, waardoor Volendam iets vaker op de helft van de thuisploeg verscheen, al zonder écht gevaarlijk te worden. In de slotfase kreeg PSV nog kansen op een vierde treffer, maar invaller Myron Boadu wist twee mogelijkheden niet te verzilveren.

Toekomst van Peter Bosz

Terwijl PSV op het veld blijft schitteren, speelt er buiten de lijnen een thema dat steeds groter wordt: de toekomst van Peter Bosz. De trainer is bezig aan zijn laatste contractjaar en PSV wil dolgraag met hem door, maar volgens Rik Elfrink (Eindhovens Daglad) vormt één wens van Bosz een serieus struikelblok: hij wil in de toekomst vrij kunnen zijn om bondscoach te worden.

Met Ronald Koeman die al voorzichtig hint naar een vertrek na het WK, vrezen sommige mensen in Eindhoven dat de KNVB in de zomer tóch aan de deur gaat kloppen. Dat zou betekenen dat PSV zijn succestrainer kwijt kan raken, zelfs als hij binnenkort bijtekent. De fans zijn in elk geval duidelijk: in Liverpool zongen ze massaal dat Bosz 'er vier jaar bij moet krijgen'.

Drukke decembermaand

Sportief hoeven de Eindhovenaren zich geen zorgen te maken: PSV controleerde de wedstrijd tot de laatste minuut en gaf geen kans meer weg. Maar in december wachten wel zes zware duels én mogelijk de eerste gesprekken over de toekomst van Bosz. De reeks begint met een uitwedstrijd tegen Heerenveen en daarna volgt het Champions League-duel met Atlético Madrid in een uitverkocht Philips Stadion.

