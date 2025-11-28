PSV heeft een heerlijke week achter de rug met de historische 4-1 zege op Anfield tegen Liverpool. Tóch heeft trainer Peter Bosz de wedstrijd al weer achter zich gelaten. Hij wilde er dan ook geen predicaat opleggen. "Pff, ik heb het afgesloten dus dan moet ik écht goed nadenken", stelde Bosz twee dagen na de stunt tegen de Engelse grootmacht.

"Na de wedstrijd kwamen we in het hotel terug en dan is iedereen natuurlijk harstikke blij en trots, dat is logisch", opent Bosz de persconferentie in aanloop naar FC Volendam-thuis. "Vandaag (vrijdag, red.) hebben we het helemaal afgesloten. De wedstrijd tegen Volendam wordt net zo belangrijk als tegen Liverpool. Je haalt nu twee wedstrijden (NAC Breda en Telstar) erbij die we minder gespeeld hebben, maar ik kan een heleboel wedstrijden opnoemen heel goed waren."

'Pff, dan moet ik goed nadenken'

De hoofdtrainer van PSV weigert akkoord te gaan met spelers die het moeilijk vinden om zich op te laden voor een belangrijk duel tegen Volendam, ondanks dat het contrast met Liverpool niet groter kan. "Je kan niet bij PSV spelen als je daar niet mee om kan gaan. Je moet het fysiek aankunnen, maar je moet het ook in je hoofd aankunnen. Het is prachtig en we zijn hartstikke blij, maar het gaat nu om Volendam. Ik heb niks aan spelers die dat niet kunnen opbrengen."

Bosz vindt het moeilijk om een label op de wedstrijd tegen Liverpool te plakken. "Pff, dan moet ik weer gaan nadenken, want ik heb hem al afgesloten. Wij zijn juist aan het vooruitkijken naar Volendam, omdat ik vind dat ik als trainer daar de volledige focus op moet hebben. En dat verwacht ik ook van mijn spelers. Je mag het van mij alles noemen, ik vind het prima", lacht hij.

Contact met Arne Slot

Bosz liet woensdagavond weten dat hij hoogstwaarschijnlijk nog een wijntje ging drinken met Arne Slot. "Dat is er niet meer van gekomen. We hebben elkaar niet getroffen, daarom heeft hij mij even een appje gestuurd. Dat waardeer ik", was het bondige antwoord van Bosz of hij nog contact had gehad met de geplaagde Liverpool-trainer.

Ontbreken van Ivan Perisic

In de wedstrijd tegen FC Volendam moet Bosz in ieder geval puzzelen op de linkerflank. Ivan Perisic viel tegen Liverpool uit met een spierblessure en is niet beschikbaar. "We weten nog niet precies hoe ernstig het is, maar deze wedstrijd is hij er sowieso niet bij. Het zal geen maanden duren, maar tegen Volendam kan hij niet spelen", licht Bosz toe. In het Philips Stadion wordt zondagmiddag om 12.15 uur afgetrapt.

