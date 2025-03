Oranje-debutant Ian Maatsen zorgt voor hartverwarmend gebaar richting bijzondere mensen

Ian Maatsen was de gevierde man aan de kant van Oranje, ondanks de zure nederlaag in de penaltyreeks. Spanje ging er met de winst vandoor, maar Maatsen die debuteerde vandaag gaat er met een herinnering voor het leven vandoor. De linksback debuteerde en scoorde de cruciale 2-2, op magnifieke wijze. Veel familie was aanwezig in het stadion. "Ik zag ze zwaaien."

Het was een bizarre week voor Ian Maatsen, zoals die wel vaker is geweest voor hem. Het was absoluut niet de eerste keer dat hij halsoverdekop bij het Nederlands elftal werd ingevlogen. Van de zomer bij het EK werd hij zelfs van zijn vakantie beroofd. Om vervolgens geen minuut te spelen.

Debuut in Oranje

Dat was deze keer anders. Hij kwam vrijdag pas bij Oranje, vanuit Venetië waar hij met Jong Oranje was, maar wist dat hij een goede kans op spelen had. Er was immers weinig andere keus wegens de rode kaart van Jorrel Hato. "Het is allemaal uiteindelijk de keuze van de trainer", zegt Maatsen na afloop. "Ik heb het goed ingevuld voor mezelf, denk ik. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken", is zijn besluit.

Duels met Yamal

Maatsen vertelt dat hij niet per se zenuwachtig was voor zijn debuut óf voor de duels dat hij moest uitvechten met wonderkind Lamine Yamal. "Ik bereid me gewoon voor, ik ken zijn sterke kanten maar ik heb ook kwaliteiten waarbij hij dan weer achter de feiten aanloopt", zegt hij zelfverzekerd. "Ik wil ook niet teveel druk op mijzelf leggen. Het is gewoon een mooie wedstrijd, ik wil laten zien dat ik op dit niveau thuis hoor. Het is een pluspunt dat ik een goal heb gemaakt."

Familie op de tribune

Wie die goal niet zag, is zijn vader. "Hij moest werken", vertelt Maatsen. "Mijn moeder was er, met mijn vriendin en mijn dochtertje. Ze zwaaiden even toen ik scoorde", blikt hij terug. "Ik dacht bij die goal maar aan één ding: schieten." Een groot feest barstte los na die goal, want Nederland kwam weer op gelijke hoogte. Dat het niet positief afliep, doet niet af aan de prestatie van Maatsen. Zijn shirtje van zijn debuutwedstrijd is dan ook niet naar een Spanjaard gegaan.

Bijzonder gebaar

"Mijn shirtje houd ik zelf. Die gaat naar mijn ouders toe, die kunnen ze dan mooi inlijsten. Dat is gewoon mijn familie. Zij hebben me door dik en dun gesteund. In de goede momenten en de slechte momenten", zegt hij trots.