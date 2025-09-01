Lutsharel Geertruida komt voortaan uit in de Premier League. De 25-jarige verdediger verlaat RB Leipzig en gaat op huurbasis spelen voor Sunderland.

Geertruida staat sinds 2024 onder contract bij Leipzig. Toen maakte hij voor liefst 20 miljoen euro de overstap naar de Bundesliga. De Oranje-international speelde tot nu toe ongelukkig voor zijn nieuwe club, die hem dus alweer van de hand doet. Maar Sunderland is blij met de komst van de vleugelverdediger, die ook centraal kan spelen.

"Hij was zeer gemotiveerd toen hij ons voorstel hoorde. Er was veel concurrentie om zijn handtekening, maar de combinatie van onze club, de stad en de fans heeft uiteindelijk het verschil gemaakt", zegt technisch directeur Kristjaan Speakman op de website van de club. "De kans om zo'n speler naar de club te halen was een perfecte match voor ons."

Geertruida maakte ook deel uit van het Feyenoord-team dat in 2022 de finale van de UEFA Conference League bereikte, waarna hij werd opgenomen in het Team van het Toernooi.

Ook komt Geertruida aan het woord: “Eerst en vooral wil ik God bedanken voor deze kans, en ook de club bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik heb altijd in de Premier League willen spelen en ik ben ontzettend blij dat mijn kans er nu is. We zijn nieuw in de competitie, dus we moeten vechten, en ik wil daar deel van uitmaken."

"Ik heb de recente wedstrijden gezien en ik vind dat de groep fris en energiek oogt. Nu wil ik gewoon zo belangrijk mogelijk zijn voor deze club. Ik ben er klaar voor en ik kan niet wachten om de fans in het stadion te zien."

Huis in Rotterdam

De speler werd ook hevig gelinkt aan Nottingham Forest, maar die club haakte af. Mogelijk had Juventus ook interesse. Eén ding weet hij zeker: hij kan altijd een nachtje in Rotterdam verblijven. Daar heeft hij namelijk een huis gekocht.

Dat is niet zomaar een woning. Geertruida kocht een spectaculair penthouse ter waarde van bijna 1,4 miljoen euro. Hij betaalt de woning met maar liefst 700 duizend euro eigen geld en een hypotheek van hetzelfde bedrag, zo weet Bekende Buren.

