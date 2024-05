Oranje-keepster Daphne van Domselaar blijft nog vraagteken voor Andries Jonker tegen Finland

Andries Jonker verwacht vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland nog niet te kunnen beschikken over keepster Daphne van Domselaar. De Oranje Leeuwin sprak eerder zelf haar vertrouwen uit dat ze inzetbaar zou zijn. Maar de dokter zou nog 'geen groen licht kunnen geven'.

"Ik acht de kans klein dat ik groen licht krijg van zowel Daphne als de dokter", zei Bondscoach Jonker. Tegen Sportnieuws.nl vertelde de keepster eerder dat het herstel na haar heupoperatie goed verliep. "De hersteltijd was veel korter dan verwacht. Dit kwam precies zo uit", zei ze over de interlandperiode met de Nederlandse vrouwen.

Oranje-keepster Daphne van Domselaar had snel herstel verwacht en ziet transfer naar Arsenal wel zitten: 'Je wil prijzen pakken' Daphne van Domselaar is terug bij de Oranje Leeuwinnen na tien weken revalideren. De keepster onderging een heupoperatie, maar had wel gehoopt en verwacht dat ze op tijd hersteld zou zijn voor de interlandperiode. De focus ligt nu op het nationale elftal, maar ze hint ook op een mogelijke transfer.

Ze had gehoopt dat ze op tijd fit zou zijn voor de eerste wedstrijd tegen Finland, maar dat is dus nog steeds onzeker. "We kijken het echt per dag aan. Dat heb ik ook met de trainer afgesproken", zei Van Domselaar op dinsdag. "Als het goed gaat, gaat het goed. Maar we gaan niet overhaasten."

Van Domselaar is bij de voetbalsters van Oranje normaal gesproken de eerste keus onder de lat, maar de keepster van het Engelse Aston Villa kwam door de operatie in maart de laatste maanden niet in actie. Deze week traint ze voor het eerst weer met de groep mee.

Bij een eventuele afwezigheid van Van Domselaar kiest Jonker voor Daniëlle de Jong (FC Twente) of Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag). Voor De Jong zou het haar debuut betekenen.

Jonker kent meer personele problemen, vooral achterin. Het meespelen van Sherida Spitse is nog onzeker. De bondscoach besluit vrijdag of de aanvoerster wel of niet aan de aftrap verschijnt.

EK-kwalificatie

Oranje speelt vrijdag eerst thuis tegen Finland in de EK-kwalificatie, dinsdag 4 juni moeten de 'Leeuwinnen' aantreden in het Finse Tampere. Beide landen hebben 3 punten na twee wedstrijden.