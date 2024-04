Oranje Leeuwin Victoria Pelova over in elkaar zakken teamgenoot: 'Het was erg schrikken'

Het was even schrikken voor Victoria Pelova op zondag. De Oranje Leeuwin zag haar teamgenote Frida Maanum in elkaar zakken in de finale van de League Cup, die met 1-0 werd gewonnen door Arsenal. Pelova won de beker en meldde zich een dag later bij Oranje. Daar sprak ze met Sportnieuws.nl over de situatie van Maanum, het leven in Londen en Vivianne Miedema.

"Het gaat goed met haar, we hebben met haar gesproken. Het was heel erg schrikken, maar alles is goed gegaan dus dat is fijn", vertelde Pelova. "In het moment vertelden ze eigenlijk al wat er aan de hand was, dan word je al gewoon wat rustiger. Dus we hebben na de wedstrijd wel een goed feestje gehad, want we wisten dat het goed met haar gaat.

Maanum zakte in elkaar tijdens de finale van de League Cup tegen Chelsea, die Arsenal na verlenging met 1-0 won. Na een minutenlange behandeling werd ze per brancard en met zuurstofmasker onder luid applaus afgevoerd. "Frida is stabiel. Ze is bij bewustzijn en kan praten", liet Arsenal vrij snel daarna weten.

Leven in Londen

Het wonen in Londen bevalt Pelova wel, die veel optrekt met landgenote Vivianne Miedema en haar vriendin en teamgenote Beth Mead. "Viv ken ik natuurlijk als sinds ik hier (bij de Oranje Leeuwinnen, red.) zit, dus die heeft me daar opgevangen en Beth is de mooiste persoon die hier op aarde is. Het voelt als thuis."